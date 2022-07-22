إصابة نائب رئيس الوزراء الفلسطيني الأسبق بطلق ناري شمال الضفة الغربية

2022-07-22 / 19:48
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هبة بريس _ وكالات

أصيب نائب رئيس الوزراء الفلسطيني الأسبق، ناصر الدين الشاعر، الجمعة، بطلق ناري شمال الضفة الغربية.

وقال المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية العقيد لؤي ارزيقات، في بيان، إن الشاعر أصيب بعد إطلاق النار عليه من قبل مجهولين في نابلس.

وأضاف المسؤول الأمني أن الشرطة والأجهزة الأمنية الفلسطينية باشرت إجراءات البحث والتحري عن الفاعلين.

وأفادت مصادر محلية بأن الشاعر كان في مناسبة اجتماعية في قرية “كفر قليل” جنوبي نابلس، عندما استُهدفت سيارته بنيران مجهولين.

وأضافت المصادر أن إطلاق النار أدى إلى إصابة الشاعر بعدة رصاصات في الرجلين، نقل على إثرها لتلقي العلاج في مستشفى “رفيديا” الحكومي في نابلس.

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