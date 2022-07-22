نوّاب يساريون في فرنسا يدينون الفصل العنصري الإسرائيلي

هبة بريس

وقع حوالي 40 نائباً يسارياً معظمهم من الشيوعيين، مشروع قرار يدين “نظام الفصل العنصري المؤسّسي” الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، الأمر الذي أثار إدانة جمعيات عدّة أدرجت الخطوة ضمن “معاداة السامية”.

ويتهم النص إسرائيل بأنّها “أقامت نظاماً مؤسسياً للقمع والسيطرة الممنهجة من قبل مجموعة عرقية واحدة”.

وكتب النواب في مشروع قرارهم “منذ إنشائها في العام 1948، تنتهج إسرائيل سياسة تهدف إلى إقامة هيمنة يهودية ديموغرافية والحفاظ عليها”.

ويدعم مشروع القرار حلاً للنزاع الإسرائيلي-الفلسطيني مبنياً على “التعايش بين دولتين على أساس حدود العام 1967”.

وللمساعدة في تحقيق ذلك، دعا الموقّعون الحكومة الفرنسية إلى “الاعتراف بدولة فلسطين” ومطالبة الأمم المتحدة بفرض حظر على توريد الأسلحة إلى إسرائيل وفرض “عقوبات محددة الهدف” ضد المسؤولين الإسرائيليين “الأكثر تورّطاً في جريمة الفصل العنصري”.

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