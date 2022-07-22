آيت الطالب: 20 في المائة من مرضى المستشفيات النفسية والعقلية متخلى عنهم

هبة بريس _ الرباط

في جواب على سؤال كتابي للنائبة البرلمانيةعن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، فاطمة الزهراء قال وزير الصحة والحماية الإجتماعية، خالد آيت الطالب، إن 20 في المائة من مرضى مستشفيات الأمراض النفسية والعقلية، يقبعون بها بصفة دائمة بسبب تخلي عائلاتهم عنهم.

وكشف آيت الطالب أن 389 مريضا أصبح مقيما بصفة دائمة، أو لعشرات السنوات، في مستشفيات الأمراض النفسية والعقلية، بسبب تخلي عائلاتهم عنه، مشيرا أن هذه الحالات تشغل ما يقارب 20 في المائة من الطاقة الاستيعابية بالمستشفيات.

وأوضح الوزير، أن 389 مريضا موضوع السؤال، استقرت حالتهم العقلية ويحتاجون لمواصلة العلاج خارج المستشفى، إلا أنه يتم تمديد مدة استشفائهم التي تصل أحيانا إلى عشرات السنين، بل منهم من يبقى بالمستشفى مدى حياته، مما يحد من القدرات الاستشفائية للمؤسسات الصحية.

وأشار المسؤول الحكومي، إلى أن ” هؤلاء يشغلون ما يعادل 20 في المائة من الطاقة السريرية الوطنية التي تبقى معطلة، مما يحول دون ولوج المرضى الآخرين للاستشفاء والعلاج”.

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