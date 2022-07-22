جون بايدن

البيت الأبيض يصدر بيانا حول صحة بايدن

2022-07-22 / 18:25
0
هبة بريس

أصدر البيت الأبيض يوم الجمعة بيانا كشفه من خلاله تفاصيل جديدة حول الوضع الصحي للرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي أصيب بكورونا.

وقدم كيفين أوكونور طبيب الرئيس الأمريكي جو بايدن بيانا عن الحالة الصحية للرئيس بعد يوم من إعلان إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال البيت الأبيض في بيان نشره على “تويتر”: “أكمل الرئيس بايدن يومه الأول من تناول “باكسلوفيد” وتحسنت أعراضه”.

و”باكسلوفيد” هو دواء من إنتاج شركة “فايزر” لعلاج مرضى كورونا.

وأضاف البيان أن درجة حرارة بايدن وصلت مساء الخميس إلى 99.4 درجة فهرنهايت، والتي استجابت بشكل إيجابي للأسيتامينوفين (TYLENOL)، وظلت درجة حرارته طبيعية منذ ذلك الحين.

وذكر أن أعراضه تتصف بسيلان الأنف والتعب، مع سعال عرضي، مشيرا إلى أن الرئيس سيواصل تناول عقار “باكسلوفيد”.

وأوضح أن مؤشرات حيوية تشمل نبض بايدن وضغط دمه ومعدل تنفسه وتشبع دمه بالأكسجين لا تزال “طبيعية بالكامل”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of تونس.. الأمن يفرق متظاهرين في شارع الحبيب بورقيبة

تونس.. الأمن يفرق متظاهرين في شارع الحبيب بورقيبة

2022-07-22 / 19:59
Photo of إصابة نائب رئيس الوزراء الفلسطيني الأسبق بطلق ناري شمال الضفة الغربية

إصابة نائب رئيس الوزراء الفلسطيني الأسبق بطلق ناري شمال…

2022-07-22 / 19:48
Photo of نوّاب يساريون في فرنسا يدينون الفصل العنصري الإسرائيلي

نوّاب يساريون في فرنسا يدينون الفصل العنصري الإسرائيلي

2022-07-22 / 19:11
Photo of روسيا وأوكرانيا يوقعان اتفاقا تاريخيا لتصدير الحبوب

روسيا وأوكرانيا يوقعان اتفاقا تاريخيا لتصدير الحبوب

2022-07-22 / 17:33
Photo of 100 يوم من حرب روسيا على أوكرانيا وتاثيرها على الطاقة والأمن الغذائي

100 يوم من حرب روسيا على أوكرانيا وتاثيرها على…

2022-07-22 / 14:33
Photo of السعودية.. إيقاف مواطنا أدخل صحافيا إسرائيليا إلى مكة المكرمة

السعودية.. إيقاف مواطنا أدخل صحافيا إسرائيليا إلى مكة المكرمة

2022-07-22 / 14:13
Photo of مصرع أكثر من 1700 شخص جراء موجة الحر في إسبانيا والبرتغال

مصرع أكثر من 1700 شخص جراء موجة الحر في…

2022-07-22 / 12:02
Photo of السعودية تفتح الباب أمام النساء للالتحاق بالأمن

السعودية تفتح الباب أمام النساء للالتحاق بالأمن

2022-07-22 / 10:28
Photo of نصف الأمريكيين يتوقعون اندلاع حرب أهلية في السنوات القليلة المقبلة

نصف الأمريكيين يتوقعون اندلاع حرب أهلية في السنوات القليلة…

2022-07-21 / 23:03
Photo of الاتحاد الأوروبي يحظر شراء واستيراد الذهب الروسي

الاتحاد الأوروبي يحظر شراء واستيراد الذهب الروسي

2022-07-21 / 22:36

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق