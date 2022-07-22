أمن فاس يكشف تفاصيل فيديو إشهار السلاح لتوقيف جانحين

هبة بريس

تفاعلت ولاية أمن فاس، بسرعة وجدية كبيرة، مع مقطع فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي صباح اليوم الجمعة 22 يوليوز الجاري، يوثق لتدخل أمني يشهر فيه عناصر الشرطة أسلحتهم الوظيفية لتحييد الخطر الصادر عن ثلاثة مشتبه فيهم.

وقد أظهرت مراجعة سجلات العمليات الأمنية المسجلة بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة صفرو أن النازلة تعود للساعات الأولى من فجر اليوم الجمعة 22 يوليوز الجاري، حين تدخلت عناصر الشرطة لتوقيف ثلاثة أشخاص ضبطوا في حالة تخدير متقدمة ومتلبسين بتبادل العنف وحيازة السلاح الأبيض في الشارع العام.

وخلال إجراءات توقيف المشتبه فيهم، رفض أحدهم الامتثال لعناصر الشرطة وواجههم بمقاومة عنيفة وحاول الثاني تخليصه من يد عناصر الشرطة، فيما أقدمت المشتبه فيها على رشق عناصر الأمن الوطني بواسطة قنينات زجاجية، مما اضطر ضابط أمن لإشهار سلاحه الوظيفي بشكل مكن من تحييد الخطر الناتج عن المشتبه فيهم وتوقيفهم، فضلا عن حجز السلاح الأبيض الذي كان بحوزتهم.

وقد تم إيداع المشتبه فيهم الثلاثة تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهم.

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