صورة تعبيرية

أمن فاس يكشف تفاصيل فيديو إشهار السلاح لتوقيف جانحين

2022-07-22 / 17:39
0
هبة بريس

تفاعلت ولاية أمن فاس، بسرعة وجدية كبيرة، مع مقطع فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي صباح اليوم الجمعة 22 يوليوز الجاري، يوثق لتدخل أمني يشهر فيه عناصر الشرطة أسلحتهم الوظيفية لتحييد الخطر الصادر عن ثلاثة مشتبه فيهم.

وقد أظهرت مراجعة سجلات العمليات الأمنية المسجلة بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة صفرو أن النازلة تعود للساعات الأولى من فجر اليوم الجمعة 22 يوليوز الجاري، حين تدخلت عناصر الشرطة لتوقيف ثلاثة أشخاص ضبطوا في حالة تخدير متقدمة ومتلبسين بتبادل العنف وحيازة السلاح الأبيض في الشارع العام.

وخلال إجراءات توقيف المشتبه فيهم، رفض أحدهم الامتثال لعناصر الشرطة وواجههم بمقاومة عنيفة وحاول الثاني تخليصه من يد عناصر الشرطة، فيما أقدمت المشتبه فيها على رشق عناصر الأمن الوطني بواسطة قنينات زجاجية، مما اضطر ضابط أمن لإشهار سلاحه الوظيفي بشكل مكن من تحييد الخطر الناتج عن المشتبه فيهم وتوقيفهم، فضلا عن حجز السلاح الأبيض الذي كان بحوزتهم.

وقد تم إيداع المشتبه فيهم الثلاثة تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهم.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of أوزين: وكالة المغرب العربي تخوض حربا بالوكالة وتسحب صفة الوطنية من المعارضة

أوزين: وكالة المغرب العربي تخوض حربا بالوكالة وتسحب صفة…

2022-07-22 / 19:33
Photo of آيت الطالب: 20 في المائة من مرضى المستشفيات النفسية والعقلية متخلى عنهم

آيت الطالب: 20 في المائة من مرضى المستشفيات النفسية…

2022-07-22 / 18:57
Photo of ميدلت-الريش.. انقطاع مؤقت لحركة السير يوم غد السبت

ميدلت-الريش.. انقطاع مؤقت لحركة السير يوم غد السبت

2022-07-22 / 17:21
Photo of أمن البيضاء يوقف مروج مخدرات هدد شرطيا وألحق خسائر بسيارته

أمن البيضاء يوقف مروج مخدرات هدد شرطيا وألحق خسائر…

2022-07-22 / 17:12
Photo of الداخلية تضع إجراءات صارمة للاستهلاك المعقلن للمياه

الداخلية تضع إجراءات صارمة للاستهلاك المعقلن للمياه

2022-07-22 / 16:29
Photo of أخنوش: اتفاقية دعم المتضررين من الحرائق تروم التخفيف من انعكاسات هذه الآفة

أخنوش: اتفاقية دعم المتضررين من الحرائق تروم التخفيف من…

2022-07-22 / 16:07
Photo of واقعة الممرضة المزورة بسطات.. الافراج بكفالة عنها وعن طبيب وممرض ومسؤولون يتحسسون رؤوسهم

واقعة الممرضة المزورة بسطات.. الافراج بكفالة عنها وعن طبيب…

2022-07-22 / 15:05
Photo of سلا.. الشروع في استغلال مشروع لتقوية وتأمين التزود بالماء الشروب

سلا.. الشروع في استغلال مشروع لتقوية وتأمين التزود بالماء…

2022-07-22 / 14:59
Photo of وجدة .. انطلاق حملات تحسيسية للإستعمال العقلاني للموارد المائية

وجدة .. انطلاق حملات تحسيسية للإستعمال العقلاني للموارد المائية

2022-07-22 / 13:20
Photo of بعد عودة العلاقات لطبيعتها.. المغاربة يقبلون بكثافة على تأشيرة إسبانيا

بعد عودة العلاقات لطبيعتها.. المغاربة يقبلون بكثافة على تأشيرة…

2022-07-22 / 13:08

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق