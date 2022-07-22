وفد أمريكي يزور أكادير للاطلاع على الاوراش الملكية
بالتزامن مع الاحتفال بيوم المغرب وإختيار مدينة أكادير ضيف شرف بمدينة واشنطن لسنة 2023، حل يوم أمس الخميس، وفد مهم ترأسه برون بوسبي رئيس غرف التجارة الأمريكية.
وزار الوفد الأمريكي مرفوقا بعدد من المنتخبين رفقة المدير الجهوي للفلاحة سوس ماسة، مجموعة من المشاريع الكبرى بالمدينة والوقوف على الورش الكبير الذي أعطى انطلاقته الملك محمد السادس للنهوض بجهة سوس ماسة وجعلها قطبا اقتصاديا واستثماريا وسياحيا عالمي.
وتفقد الوفد الأمريكي محطة تحلية مياه البحر بمنطقة شتوكة أيت باها، هذا المشروع الضخم الذي أعطى إنطلاقته الملك محمد السادس والذي يزود مدينة أكادير بأزيد 200 الف متر مكعب للشرب والسقي وتزويد مناطق شتوكة بمياه الري والذي سيعطي دفعة قوية للاستثمارات الفلاحية بالجهة.
كما اطلع الوفد الأمريكي،، على مشروع تليفريك باعتباره أحد المشاريع السياحية الرائدة بعاصمة سوس، والذي يربط أكادير جسر تيلدي بقصبة أكادير أوفلا على مسافة تصل إلى 1700 متر.
وزار الوفد الذي بترأسه رون بيسبي رئيس غرفة التجارة الأمريكية أشغال ترميم قصبة أكادير أوفلا، وهي الأشغال التي ستمكن الموقع من استعادة ذاكرته وتعزيز جاذبيته وضمان ولوج عدد أكبر من الزوار إليه في أحسن الظروف.
8 تعليقات
التوفيق والمزيد والمزيد من العطاء والانجازات والاوراش التي تعود بالنفع على مدينة أكادير الذي يربط التعاون المشترك بين الوفد الأمريكي وبلدنا.
الحكومة الجديدة في إتجاه إيجابي ومميز جدا في انقاد الثروة المائية لتجنب حدوث كارثة بيئية لا يحمد عقباه..
مايتضح لي أن الحكومة الجديدة تبرز أهميتها وسياستها في الإصلاح والتغيير بالاستثمارات والمنجازات والاوراش لمواصلة الجهود المبذولة من طرفه التعاون وتطوير بين البلدين المغرب امريكا.
نتمنى أن تكون هناك المصداقية والشفافية وروح وطنية معنوية شاملة الأمانة في هذه الاستثمارات والاوراش لمواكبة التعاون مع الوفد الأمريكي من أجل حماية الوطن من الجفاف وقلة الماء الذي شهده المغرب خلال هذه السنوات الأخيرة…
النجاح والتوفيق والتفوق باستمرار في جميع الاستثمارات والاوراش التي ستعطي قفزة نوعية دينامية إيجابية استراتيجية جديدة ورئية مستقبلية لمدينة أكادير…
عاش الملك محمد السادس نصره الله وايده دائما سباقا لحماية وطنه بكرامة وسيادة تعود بالنفع على مدينة أكادير وجميع مدن المملكة المغربية ..
لماذا مدينة أكادير هي من تم اختيارها على المدن الأخرى ؟؟؟؟
كل من يسعى لخدمة هذآ الوطن من أجل النهوض بمغرب أفضل بكثير من السابق نتمنى له التوفيق والمزيد المزيد من الجهود والعطاء..فأعانكم الله…