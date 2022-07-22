روسيا وأوكرانيا يوقعان اتفاقا تاريخيا لتصدير الحبوب

هبة بريس - وكالات

وقعت روسيا وأوكرانيا وتركيا اتفاقا تاريخيا في مدينة إسطنبول التركية، بشأن تصدير الحبوب الأوكرانية وتأمين مسار التصدير، بحضور الرئيس التركي أردوغان والأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش.

وقال أردوغان: “قمنا بجهود مضنية مع الجانبين لإخراج شحنات الحبوب من موانئ البحر الأسود ومساندة المجتمع الدولي كانت مهمة جدا”.

واعتبر أنه من شأن توقيع الاتفاقية أن يلجم مستويات التضخم الجامحة حول العالم، متحدثا عن التداعيات التي يتحملها العالم بسبب الصراع الروسي – الأوكراني. وأمل “أن يتوقف هذا النزاع في أقرب وقت، ولن يكون هناك أي منهزم عندما ينتصر السلام”.

وقال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، الأسبوع الماضي، إن الاتفاق يتضمن ضوابط مشتركة لفحص الشحنات في الموانئ.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0