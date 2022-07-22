روسيا وأوكرانيا يوقعان اتفاقا تاريخيا لتصدير الحبوب

2022-07-22 / 17:33
0
هبة بريس - وكالات

وقعت روسيا وأوكرانيا وتركيا اتفاقا تاريخيا في مدينة إسطنبول التركية، بشأن تصدير الحبوب الأوكرانية وتأمين مسار التصدير، بحضور الرئيس التركي أردوغان والأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش.

وقال أردوغان: “قمنا بجهود مضنية مع الجانبين لإخراج شحنات الحبوب من موانئ البحر الأسود ومساندة المجتمع الدولي كانت مهمة جدا”.

واعتبر أنه من شأن توقيع الاتفاقية أن يلجم مستويات التضخم الجامحة حول العالم، متحدثا عن التداعيات التي يتحملها العالم بسبب الصراع الروسي – الأوكراني. وأمل “أن يتوقف هذا النزاع في أقرب وقت، ولن يكون هناك أي منهزم عندما ينتصر السلام”.

وقال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، الأسبوع الماضي، إن الاتفاق يتضمن ضوابط مشتركة لفحص الشحنات في الموانئ.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of تونس.. الأمن يفرق متظاهرين في شارع الحبيب بورقيبة

تونس.. الأمن يفرق متظاهرين في شارع الحبيب بورقيبة

2022-07-22 / 19:59
Photo of إصابة نائب رئيس الوزراء الفلسطيني الأسبق بطلق ناري شمال الضفة الغربية

إصابة نائب رئيس الوزراء الفلسطيني الأسبق بطلق ناري شمال…

2022-07-22 / 19:48
Photo of نوّاب يساريون في فرنسا يدينون الفصل العنصري الإسرائيلي

نوّاب يساريون في فرنسا يدينون الفصل العنصري الإسرائيلي

2022-07-22 / 19:11
Photo of البيت الأبيض يصدر بيانا حول صحة بايدن

البيت الأبيض يصدر بيانا حول صحة بايدن

2022-07-22 / 18:25
Photo of 100 يوم من حرب روسيا على أوكرانيا وتاثيرها على الطاقة والأمن الغذائي

100 يوم من حرب روسيا على أوكرانيا وتاثيرها على…

2022-07-22 / 14:33
Photo of السعودية.. إيقاف مواطنا أدخل صحافيا إسرائيليا إلى مكة المكرمة

السعودية.. إيقاف مواطنا أدخل صحافيا إسرائيليا إلى مكة المكرمة

2022-07-22 / 14:13
Photo of مصرع أكثر من 1700 شخص جراء موجة الحر في إسبانيا والبرتغال

مصرع أكثر من 1700 شخص جراء موجة الحر في…

2022-07-22 / 12:02
Photo of السعودية تفتح الباب أمام النساء للالتحاق بالأمن

السعودية تفتح الباب أمام النساء للالتحاق بالأمن

2022-07-22 / 10:28
Photo of نصف الأمريكيين يتوقعون اندلاع حرب أهلية في السنوات القليلة المقبلة

نصف الأمريكيين يتوقعون اندلاع حرب أهلية في السنوات القليلة…

2022-07-21 / 23:03
Photo of الاتحاد الأوروبي يحظر شراء واستيراد الذهب الروسي

الاتحاد الأوروبي يحظر شراء واستيراد الذهب الروسي

2022-07-21 / 22:36

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق