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ميدلت-الريش.. انقطاع مؤقت لحركة السير يوم غد السبت

2022-07-22 / 17:21
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هبة بريس

أعلنت وزارة التجهيز والماء أن حركة السير ستعرف انقطاعا مؤقتا، يوم غد السبت (23 يوليوز 2022)، بالمحور الطرقي الرابط بين ميدلت والريش من الطريق الوطنية رقم 13.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ صحفي، أن هذا الانقطاع سيستغرق ثلاث ساعات (من الساعة التاسعة إلى الساعة الثانية عشر زوالا)، على مستوى فج تيزي نتلغمت التابع للجماعة الترابية أمرصيد بإقليم ميدلت وذلك لإنجاز أشغال التتريبات في إطار أشغال توسيع وتقوية هذا المقطع الطرقي.

وأضافت أنه سيتم استئناف حركة السير الاعتيادية مباشرة بعد انتهاء أشغال التتريبات بهذا المقطع، داعية مستعملي الطريق إلى توخي الحذر واحترام علامات التشوير من أجل مزيد من السلامة والأمان.

وستبقى وزارة التجهيز والماء رهن إشارة المواطنين 24/24 ساعة لتزويدهم بالمعلومـات الكافية حول حالة الطرق وتدعوهم مرة أخرى إلى تتبع نشراتها الإخبارية التي تعلنها بصفة مستمرة عبر بوابتها الإلكترونية: www.equipement.gov.ma والتطبيق “طريقي MaRoute” الذي يمكن تحميله عبرالهواتف الذكية أو الاتصال مباشرة بمركز الديمومة التابع لمديرية الأشغال والاستغلال الطرقي على الرقم الهاتفي: 05.37.71.17.17.

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