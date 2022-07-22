عزيز رباح

الرباح ينفي استقطاب أعضاء غاضبين من البيجيدي للانخراط بمنظمته

2022-07-22 / 16:50
2
هبة بريس - الرباط

نفى الوزير والقيادي السابق بحزب العدالة والتنمية، عزيز الرباح، استقطاب أعضاء غاضبين من البيجيدي للانخراط بمنظمته.

وقال رباح في بيان توضيحي نشئه على حسابه الرسمي بموقع “فيسبوك” “أؤكد أنني فعلا بدات المشاورات لكن حرصت ألا أتصل بأعضاء الأحزاب وخاصة العدالة والتنمية ولا الغاضبين سواء كانوا مجموعات أو افرادا من القيادة او الاعضاء من اي حزب كان وفي اي مدينة كانت، ووحرصت ايضا ان تكون الاغلبية الساحقة من المشاركين في الرابطة داخل الوطن وخارجه غير منتمين حزبيا.”

لكن في نفس الوقت، يضيف الرباح، لا يمكن رفض أي شخص أبدى رغبته وقام بالمبادرة للانتماء والاسهام في عمل المنظمة كيفما كان انتماؤه وموقعه.

وأضاف الرباح أن التفاعلات والمشاورات والاتصالات ابانت عن استعداد الكثير من الطاقات المغربية داخل الوطن وخارجه للانخراط في الاعمال الجادة والمؤثرة والمنفتحة من اجل الوطن وشبابه خاصة، مبرزا أن المغرب غني بملايين أبناءه المخلصين ولا يمكن التنازع على مجموعات راضية او مستاءه من الحزبيين هم اصلا لهم التزاماتهم وانشعلاتهم، ومشددا على أن المبادرات والمنظمات الجادة لا تبنى ولا تنجح بردود الفعل أو الغضب أو التنازع أو الانشغال بالاخرين.

ما رأيك؟
المجموع 5 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of وزيرا العدل والتعاون الإقليمي الإسرائيليان يزوران المغرب

وزيرا العدل والتعاون الإقليمي الإسرائيليان يزوران المغرب

2022-07-22 / 22:10
Photo of تحول رقمي.. مذكرة تفاهم بين وزارتي العدل والانتقال الرقمي

تحول رقمي.. مذكرة تفاهم بين وزارتي العدل والانتقال الرقمي

2022-07-22 / 18:32
Photo of مجموعة موضوعاتية تدعو إلى رفع الإنفاق العمومي على المنظومة الصحية

مجموعة موضوعاتية تدعو إلى رفع الإنفاق العمومي على المنظومة…

2022-07-22 / 15:28
Photo of الحكومة ترصد 290 مليون درهم لدعم المتضررين من الحرائق

الحكومة ترصد 290 مليون درهم لدعم المتضررين من الحرائق

2022-07-22 / 13:54
Photo of انتخابات جزئية .. حزب الاستقلال يفوز بمقعد مديونة

انتخابات جزئية .. حزب الاستقلال يفوز بمقعد مديونة

2022-07-22 / 12:40
Photo of الأحرار تسترجع مقعدها البرلماني في انتخابات جزئية بمكناس بالتكتل

الأحرار تسترجع مقعدها البرلماني في انتخابات جزئية بمكناس بالتكتل

2022-07-22 / 10:53
Photo of الجمعية اليهودية المغربية بالمكسيك تعرب عن “امتنانها” للملك

الجمعية اليهودية المغربية بالمكسيك تعرب عن “امتنانها” للملك

2022-07-22 / 09:16
Photo of برقية تعزية ومواساة من الملك إلى العاهل البحريني

برقية تعزية ومواساة من الملك إلى العاهل البحريني

2022-07-22 / 00:25
Photo of رغم أن بنكيران نزل بثقله في الحملة الانتخابية.. “البيجيدي” يفشل في الظفر بأي مقعد في الانتخابات الجزئية

رغم أن بنكيران نزل بثقله في الحملة الانتخابية.. “البيجيدي”…

2022-07-21 / 23:59
Photo of خارجية الطوغو…افتتاح قنصلية عامة لنا بالداخلة يؤكد دعم ” لومي” الثابت لمغربية الصحراء

خارجية الطوغو…افتتاح قنصلية عامة لنا بالداخلة يؤكد دعم ”…

2022-07-21 / 21:19

‫2 تعليقات

  1. ههههه .. إنا منظمة عادي عوتاني ؟؟؟؟ أسير أحنيني سير تكمش عن رمادك ؟ لي نجزتيه فالقنيطرة ولي هليتي بلغي تكملو بالمنظمة واطززززز أويلي طززز هادو ما بغاوش يحشمو غير داقو الكرمومة ونا بغاوش يشبعو هههه

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق