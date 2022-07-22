الرباح ينفي استقطاب أعضاء غاضبين من البيجيدي للانخراط بمنظمته

هبة بريس - الرباط

نفى الوزير والقيادي السابق بحزب العدالة والتنمية، عزيز الرباح، استقطاب أعضاء غاضبين من البيجيدي للانخراط بمنظمته.

وقال رباح في بيان توضيحي نشئه على حسابه الرسمي بموقع “فيسبوك” “أؤكد أنني فعلا بدات المشاورات لكن حرصت ألا أتصل بأعضاء الأحزاب وخاصة العدالة والتنمية ولا الغاضبين سواء كانوا مجموعات أو افرادا من القيادة او الاعضاء من اي حزب كان وفي اي مدينة كانت، ووحرصت ايضا ان تكون الاغلبية الساحقة من المشاركين في الرابطة داخل الوطن وخارجه غير منتمين حزبيا.”

لكن في نفس الوقت، يضيف الرباح، لا يمكن رفض أي شخص أبدى رغبته وقام بالمبادرة للانتماء والاسهام في عمل المنظمة كيفما كان انتماؤه وموقعه.

وأضاف الرباح أن التفاعلات والمشاورات والاتصالات ابانت عن استعداد الكثير من الطاقات المغربية داخل الوطن وخارجه للانخراط في الاعمال الجادة والمؤثرة والمنفتحة من اجل الوطن وشبابه خاصة، مبرزا أن المغرب غني بملايين أبناءه المخلصين ولا يمكن التنازع على مجموعات راضية او مستاءه من الحزبيين هم اصلا لهم التزاماتهم وانشعلاتهم، ومشددا على أن المبادرات والمنظمات الجادة لا تبنى ولا تنجح بردود الفعل أو الغضب أو التنازع أو الانشغال بالاخرين.

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