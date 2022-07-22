الداخلية تضع إجراءات صارمة للاستهلاك المعقلن للمياه

2022-07-22 / 16:29
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هبة بريس

وجه وزير عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، دورية عاجلة إلى ولاة الجهات وعمال الأقاليم، تتضمن إجراءات صارمة لعقلنة استهلاك المياه

وأكد لفتيت في دوريته، على أن ه أمام الوضعية المائية المقلقة التي يعرفها المغرب خلال الفترة الأخيرة، فقد أصبح من الضروري إعادة تفعيل لجان المياه بشكل مستعجل بهدف السهر على تطبيق عدد من الاجراءات المتعلقة بالاستعمال المعقلن للمياه الصالحة للشرب.

ووفق دورية لفتيت، فيمنع غسل السيارات و الاليات بالماء الصالح للشرب، كما يمنع ري المساحات الخضراء ومسالك الكولف بها

وأكدت الدورية، على ضرورة توفر المسابح على نظم لإعادة تدوير المياه، مع تحديد كمية موصى بها للاستهلاك لكل أسرة بالإضافة إلى منع و معاقبة أصحاب الآبار العشوائية والأشخاص الذين يقومون بسرقة المياه من القنوات الرئيسية.

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‫4 تعليقات

  1. الماء ثروة حيوية لا يجب الاستهانة بخطورة تبذيرها خصوصا في ظل نقص نسبة التساقطات وعوز الفرشة المائية.

  2. بالفعل يجب تفعيل إجراءات مستعجلة لعقلنة استهلاك المياه لأنها مادة حيوية غاية في الأهمية

  3. بما أن كل المعطيات المناخية وقلة التساقطات كانت تشير إلى أنه سيشهد المغرب نقصا في نسبة المياه فكان من الضروري ومنذ مدة تفعيل إجراءات استباقية لعقلنة استهلاكها أبسطها حملات إعلامية تحث على ترشيد استهلاك المياه .

  4. على السلطات المكلفة تكثيف حملات توعوية على جميع المنابر الإعلامية للتحسيس بخطورة الوضع وحث الجميع على تغير سلوكاته المتعلقة بطريقة استهلاك المياه.

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