منتخب كرة السلة الثلاثية يشارك في ألعاب التضامن الاسلامي
دخل المنتخب الوطني المغربي لكرة السلة الثلاثية في معسكر إعدادي أول ، وذلك استعدادا للمشاركة في دورة ألعاب التضامن الإسلامي بمدينة قونيا التركية ،المزمع تنظيمها خلال الفترة ما بين 9 إلى 18 غشت الجاري.
و يجرى هذا المعسكر تحت إشراف الطاقم التقني للمنتخب الوطني للكبار بمدينة الدار البيضاء في الفترة من 22 إلى 27 يوليوز الجاري .
و ستكون مشاركة المنتخب المغربي في دورة ألعاب التضامن الإسلامي أول تجربة للعناصر الوطنية في كرة السلة الثلاثية ( 3*3 ) .
كما تشكل هذه المشاركة فرصة لاكتساب الخبرة في هذا النوع الرياضي والتمهيد مستقبلا للمشاركة في منافسات رسمية على الصعيد الدولي.
و في ما يلي لائحة 10 لاعبين المدعوة لدخول هذا المعسكر :
1-محمد بنيشو
2- اسامة بنعبو
3- محمد الشاوي
4- جهاد بنشليخة
5- سفيان بنمهين
6- محمد شوعا
7- بدر الدين ازوكا
8- حمزة فولاني
9- رضى حراس
10- وائل حبيبي