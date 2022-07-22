منتخب كرة السلة الثلاثية يشارك في ألعاب التضامن الاسلامي

هبة بريس

دخل المنتخب الوطني المغربي لكرة السلة الثلاثية في معسكر إعدادي أول ، وذلك استعدادا للمشاركة في دورة ألعاب التضامن الإسلامي بمدينة قونيا التركية ،المزمع تنظيمها خلال الفترة ما بين 9 إلى 18 غشت الجاري.

و يجرى هذا المعسكر تحت إشراف الطاقم التقني للمنتخب الوطني للكبار بمدينة الدار البيضاء في الفترة من 22 إلى 27 يوليوز الجاري .

و ستكون مشاركة المنتخب المغربي في دورة ألعاب التضامن الإسلامي أول تجربة للعناصر الوطنية في كرة السلة الثلاثية ( 3*3 ) .

كما تشكل هذه المشاركة فرصة لاكتساب الخبرة في هذا النوع الرياضي والتمهيد مستقبلا للمشاركة في منافسات رسمية على الصعيد الدولي.

و في ما يلي لائحة 10 لاعبين المدعوة لدخول هذا المعسكر :

1-محمد بنيشو

2- اسامة بنعبو

3- محمد الشاوي

4- جهاد بنشليخة

5- سفيان بنمهين

6- محمد شوعا

7- بدر الدين ازوكا

8- حمزة فولاني

9- رضى حراس

10- وائل حبيبي

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