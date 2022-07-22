الصورة تعبيرية

الاستثمارات المغربية بالخارج: ارتفاع صافي التدفقات إلى 4.6 مليار درهم

2022-07-22 / 14:20
0
هبة بريس

أفاد مكتب الصرف بأن صافي تدفق الاستثمارات المغربية المباشرة بالخارج سجل ارتفاعا طفيفا بنسبة 4,5 في المائة إلى 4,6 مليار درهم في سنة 2021.

وأوضح المكتب في تقريره السنوي حول ميزان المدفوعات ووضع الاستثمار الدولي للمغرب، أن هذا التدفق يعزى إلى الفارق بين مداخيل الاستثمارات المغربية المباشرة بالخارج، والتي بلغت 18,2 مليار درهم، ومبيعات هذه الاستثمارات (13,6 مليار درهم).

وأبرز المصدر ذاته، أنه حسب نوعية العمليات، ما تزال سندات المساهمة تمثل المكون الأساسي لصافي تدفق الاستثمارات المغربية بالخارج، بحصة نسبتها 64,1 في المائة من صافي التدفق الإجمالي، مضيفا أنها ارتفعت بنسبة 25,4 في المائة.

في المقابل، شهدت الأرباح المعاد استثمارها انخفاضا قويا بنسبة 36,6 في المائة، منتقلة من 1,2 مليار درهم في سنة 2020 إلى 0,7 مليار درهم في 2021. وهي بذلك تمثل 16,3 في المائة من صافي التدفق الإجمالي للاستثمارات المغربية المباشرة بالخارج.

وتم إنجاز الاستثمارات المغربية المباشرة بالخارج أساسا في الأنشطة المالية والتأمينات التي سجلت تدفقا صافيا بزائد 2,6 مليار درهم في سنة 2021، متبوعة بالصناعات التحويلية (زائد 2,1 مليار درهم)، ثم قطاع الصناعات الاستخراجية (زائد 0,2 مليار درهم).

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of مندوبية التخطيط: ارتفاع أسعار المحروقات ب9.2 %

مندوبية التخطيط: ارتفاع أسعار المحروقات ب9.2 %

2022-07-22 / 13:02
Photo of المغرب أحد أكثر البلدان جذبا للاستثمارات بافريقيا

المغرب أحد أكثر البلدان جذبا للاستثمارات بافريقيا

2022-07-22 / 10:40
Photo of إحداث مجلس أعمال مغربي- موزمبيقي

إحداث مجلس أعمال مغربي- موزمبيقي

2022-07-22 / 10:05
Photo of البنك الأوروبي يرفع سعر الفائدة لاحتواء التضخم

البنك الأوروبي يرفع سعر الفائدة لاحتواء التضخم

2022-07-21 / 15:06
Photo of العلاقة بين سعر برميل النفط و”البنزين والغازوال”.. بايتاس يشرح

العلاقة بين سعر برميل النفط و”البنزين والغازوال”.. بايتاس يشرح

2022-07-21 / 14:58
Photo of برنامج “فرصة”: انتقاء 5000 مشروع لمتابعة التكوين

برنامج “فرصة”: انتقاء 5000 مشروع لمتابعة التكوين

2022-07-21 / 14:23
Photo of إيرلندا والمغرب يستكشفان سبل تعزيز تعاونهما في قطاع الطيران

إيرلندا والمغرب يستكشفان سبل تعزيز تعاونهما في قطاع الطيران

2022-07-21 / 12:42
Photo of القرض الفلاحي يصدر سندي اقتراض بـ1,5 مليار درهم

القرض الفلاحي يصدر سندي اقتراض بـ1,5 مليار درهم

2022-07-20 / 23:48
Photo of طيران.. إيرلندا والمغرب يستكشفان سبل تعزيز تعاونهما

طيران.. إيرلندا والمغرب يستكشفان سبل تعزيز تعاونهما

2022-07-20 / 21:59
Photo of تفاهم مغربي هندي لتعزيز القدرات في مجال الطاقات المتجددة

تفاهم مغربي هندي لتعزيز القدرات في مجال الطاقات المتجددة

2022-07-20 / 19:55

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق