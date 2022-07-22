السعودية.. إيقاف مواطنا أدخل صحافيا إسرائيليا إلى مكة المكرمة

2022-07-22 / 14:13
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هبة بريس - وكالات

قال جهاز الأمن العام السعودي اليوم الجمعة، إن الشرطة أوقفت مواطنا قام بنقل صحافي إسرائيلي إلى المملكة وأدخله إلى مكة المكرمة.

ونشر الأمن العام بيانا على حسابه في تويتر، قال بأن شرطة منطقة مكة المكرمة، أحالت إلى النيابة العامة مواطنا متواطئا قام بنقل وتسهيل دخول أحد الصحافيين (غير المسلمين) ويحمل الجنسية الأمريكية إلى العاصمة المُقدسة عبر سلوكه المسار الخاص بالمُسلمين، في مخالفة صريحة للأنظمة التي تحظر دخول مكة المكرمة لغير المُسلمين، حيث جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وأضاف البيان: “على جميع القادمين إلى المملكة، بضرورة احترام الأنظمة والالتزام بما تقضي به؛ وخصوصا ما يتعلق بالحرمين الشريفين والمشاعر المُقدّسة، وأن أي مخالفة من هذا النوع تعتبر جريمة لن يتم التساهل معها، وسيتم تطبيق العقوبات على مرتكبيها استنادا إلى الأنظمة ذات الصلة، وقد تم إحالة قضية الصحافي مرتكب الجريمة للنيابة العامة لاتخاذ ما يلزم بحقه وفق الأنظمة”.

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‫2 تعليقات

  2. إلى صاحب اجداه
    لتعلم ايها الجاهل انها الأرض المقدسة لا يدخلها الا المسلمين اما من غضب الله عليهم من امثالك وامتالهم لا مكان لهم في الأرض المطهرة
    والله حاميها من المنافقين والنجساء أحببت ام كرهت

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