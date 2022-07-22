100 يوم من حرب روسيا على أوكرانيا وتاثيرها على الطاقة والأمن الغذائي

2022-07-22 / 14:33
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

مرت 100 يوم عن إندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، وسجل تاثير كبير على الامدادات من الطاقة والغذاء على شعوب العالم، وارتفعت الأسعار، وبدأت الدول الضعيفة تواجه خطرا بسبب أزمة الأمن الغذائي.

الأزمة خلقت في اضطراب في أسواق الطاقة، دافعةً أسعار النفط والغاز للإرتفاع إلى أعلى مستوياتها منذ حوالى عقد من الزمن، ومُرغِمة العديد من الدول على إعادة النظر في آليات حصولها على الطاقة.

ويرى مراقبون أن أزمة المحروقات ستستمر حتى أواخر السنة الجارية، بسبب إستمرار الحرب بين روسيا وأوكرانية، في حالة ما توصل الطرفين الى اتفاق ثنائي، ينهي وقف اطلاق النار بين الجانبين.

منظمة التغذية العالمية، دقت بدورها ناقوس الخطر، وقلصت نصف مساعداتها للدول التي تواجه الفقر، وهو ما يعني أن ازيد من مليار من البشر سيواجهون المجاعة خلال النصف الثاني من السنة الجارية.

وفي نفس السياق لازالت المشاورات بين عدد من الدول وروسيا من أجل إطلاق امدادات القمح المحجوز لديها بالاراضي الاوكرانية، من أجل إنقاذ نصف العالم من الجوع .

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