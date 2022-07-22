وجدة .. انطلاق حملات تحسيسية للإستعمال العقلاني للموارد المائية

2022-07-22 / 13:20
0
هبة بريس - وجدة

في إطار مواجهة الوضع المقلق الذي تعيشه بلادنا بسبب نقص وندرة مياه الشرب ببعض المناطق، والتي زادت سنوات الجفاف من حدتها، تم عقد عدة اجتماعات على مستوى ولاية جهة الشرق، بحضور المصالح اللاممركزة المعنية، ممثلي السلطات المحلية وفعاليات المجتمع المدني، لوضع خطة شاملة لتنظيم حملات توعوية وتحسيسية واسعة النطاق على مستوى عمالة وجدة انكاد للاستعمال العقلاني للموارد المائية.

وتهدف هذه الحملات المنظمة بشراكة مختلف الجمعيات والسلطات المحلية والوكالة المستقلة الحماعية لتوزيع الماء والكهرباء بوجدة والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ووكالة الحوض المائي لملوية، إلى تدبير ندرة الماء في مدينة وجدة عبر إطلاق منظومة تحسيسية لتحفيز مختلف فئات الزبناء على ترشيد استهلاكاتهم للماء.

في هذا السياق، تم إعطاء انطلاقة لهذه الحملات يومه الثلاثاء 19 يوليوز الجاري، وستجوب مختلف أحياء مدينة وجدة ودواوير عمالة وجدة أنكاد من أجل حث الساكنة على ترشيد استهلاكهم اليومي للماء، في سياق يتسم بندرة التساقطات المطرية، ونقص حاد في حقينة السدود والحوض المائي لملوية.

كما تضع هذه الحملات آليات للتواصل والتوعية موجهة للساكنة لترشيد استعمال الماء، عبر مختلف وسائل التواصل “حملات على شبكات التواصل الاجتماعي، وتوزيع المنشورات، لقاءات توعوية وتحسيسية لفائدة جميع مستعملي المياه”.

بالإضافة إلى زيادة الوعي بمراقبة الاستهلاك، وتشجيع المواطنين على تبني سلوك مسؤول وتضامني لترشيد استعمال الماء ، إضافة إلى تسليط الضوء على الاجراءات البسيطة والعادات الكفيلة بالحفاظ على هذه المادة الحيوية.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of واقعة الممرضة المزورة بسطات.. الافراج بكفالة عنها وعن طبيب وممرض ومسؤولون يتحسسون رؤوسهم

واقعة الممرضة المزورة بسطات.. الافراج بكفالة عنها وعن طبيب…

2022-07-22 / 15:05
Photo of سلا.. الشروع في استغلال مشروع لتقوية وتأمين التزود بالماء الشروب

سلا.. الشروع في استغلال مشروع لتقوية وتأمين التزود بالماء…

2022-07-22 / 14:59
Photo of بعد عودة العلاقات لطبيعتها.. المغاربة يقبلون بكثافة على تأشيرة إسبانيا

بعد عودة العلاقات لطبيعتها.. المغاربة يقبلون بكثافة على تأشيرة…

2022-07-22 / 13:08
Photo of أكادير : خبراء يتباحثون أزمة كوفيد ومستقبل المنظومة الصحية بالمغرب

أكادير : خبراء يتباحثون أزمة كوفيد ومستقبل المنظومة الصحية…

2022-07-22 / 12:21
Photo of متورط في الاختلاس وخيانة الأمانة.. التحقيق مع شرطي بالبيضاء

متورط في الاختلاس وخيانة الأمانة.. التحقيق مع شرطي بالبيضاء

2022-07-22 / 11:32
Photo of أياما قليلة بعد افتتاحه.. أصحاب “الجيليات” يحتلون محيط سوق الصالحين

أياما قليلة بعد افتتاحه.. أصحاب “الجيليات” يحتلون محيط سوق…

2022-07-22 / 11:22
Photo of أمن البيضاء يوقف شخصين بتهمة ترويج المفرقعات والشهب النارية

أمن البيضاء يوقف شخصين بتهمة ترويج المفرقعات والشهب النارية

2022-07-22 / 09:32
Photo of طقس الجمعة.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

طقس الجمعة.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

2022-07-22 / 09:08
Photo of جوائز ال”كاف” 2022 .. الوداد الرياضي يتوج بجائزة أفضل فريق إفريقي

جوائز ال”كاف” 2022 .. الوداد الرياضي يتوج بجائزة أفضل…

2022-07-21 / 21:33
Photo of “المسطرة الغيابية بين النص القانوني واشكالات التطبيق” ..نقاش مستفيض في ندوة بخريبكة

“المسطرة الغيابية بين النص القانوني واشكالات التطبيق” ..نقاش مستفيض…

2022-07-21 / 20:59

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق