وجدة .. انطلاق حملات تحسيسية للإستعمال العقلاني للموارد المائية

هبة بريس - وجدة

في إطار مواجهة الوضع المقلق الذي تعيشه بلادنا بسبب نقص وندرة مياه الشرب ببعض المناطق، والتي زادت سنوات الجفاف من حدتها، تم عقد عدة اجتماعات على مستوى ولاية جهة الشرق، بحضور المصالح اللاممركزة المعنية، ممثلي السلطات المحلية وفعاليات المجتمع المدني، لوضع خطة شاملة لتنظيم حملات توعوية وتحسيسية واسعة النطاق على مستوى عمالة وجدة انكاد للاستعمال العقلاني للموارد المائية.

وتهدف هذه الحملات المنظمة بشراكة مختلف الجمعيات والسلطات المحلية والوكالة المستقلة الحماعية لتوزيع الماء والكهرباء بوجدة والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ووكالة الحوض المائي لملوية، إلى تدبير ندرة الماء في مدينة وجدة عبر إطلاق منظومة تحسيسية لتحفيز مختلف فئات الزبناء على ترشيد استهلاكاتهم للماء.

في هذا السياق، تم إعطاء انطلاقة لهذه الحملات يومه الثلاثاء 19 يوليوز الجاري، وستجوب مختلف أحياء مدينة وجدة ودواوير عمالة وجدة أنكاد من أجل حث الساكنة على ترشيد استهلاكهم اليومي للماء، في سياق يتسم بندرة التساقطات المطرية، ونقص حاد في حقينة السدود والحوض المائي لملوية.

كما تضع هذه الحملات آليات للتواصل والتوعية موجهة للساكنة لترشيد استعمال الماء، عبر مختلف وسائل التواصل “حملات على شبكات التواصل الاجتماعي، وتوزيع المنشورات، لقاءات توعوية وتحسيسية لفائدة جميع مستعملي المياه”.

بالإضافة إلى زيادة الوعي بمراقبة الاستهلاك، وتشجيع المواطنين على تبني سلوك مسؤول وتضامني لترشيد استعمال الماء ، إضافة إلى تسليط الضوء على الاجراءات البسيطة والعادات الكفيلة بالحفاظ على هذه المادة الحيوية.

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