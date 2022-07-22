أكادير : خبراء يتباحثون أزمة كوفيد ومستقبل المنظومة الصحية بالمغرب

هبة بريس : أكادير

احتضنت كلية الطب والصيدلة بأكادير، التابعة لجامعة ابن زهر، فعاليات الدروة الثالثة ليوم البحث، والتي قاربت عددا من الورشات العلمية البحثية واللقاءات و وتقاسم ملصقات تهم تيمات مختلفة في مجال البحث العلمي، بفضاء الكلية، الخميس 22 يوليوز 2022، بحضور رئيس الجامعة عبد العزيز بنضو، وعميد الكلية الشرايبي، وثلة من الأساتذة والباحثين والفاعلين والطلاب من مختلف التخصصات.

وبحسب الإفادات التي تلقاها الموقع ، فإنه جرى خلال أشغال الدورة الثالثة ليوم البحث العلمي بكلية الطب والصيدلة بأكادير، تنظيم لقاءات عمل موضوعاتية نشطها كل من البروفيسور هند سرحان، وعدالي والفاكيري ذات الارتباط بتخصصهم، وكذا ورشات نشطها أساتذة كلية الطب، وهما على التوالي زيوزيو ولحلو.

كما شهدت أشغال الدورة الثالثة مشاركة كل من البروفيسور البكاي عن المستشفى الجامعي لـ”مالاكا” الإسبانية، إلى جانب دعوة الضيفين لتنشيط لقاءات عملية شارك فيها الأساتذة والأطباء المقيمين والدكاترة في مواضيع ذات راهنية، وعلى رأسهم البروفيسور الإبراهيمي في موضوع “أي دروس من أزمة كوفيد؟ وأي منظومة صحية لما بعد الجائحة؟”.

وجرى بالمناسبة عرض أكثر من 70 ملصق تواصلي خلال هذا اليوم البحثي الذي يسهر عليه أطر كلية الطب والصيدلة بجامعة ابن زهر في أكادير.

ولاقى يوم البحث في دورته الثالثة صدى طيبا في صفوف الأساتذة والباحثين والطلاب والدكاترة، خاصة وأن اللقاءات العلمية والورشات الموضوعاتية لاقت تجاوبا كبيرا بالنظر لجديتها وتميزها، سوءا من الناحية العلمية أو الأكاديمية أو المهنية.

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