رئيس الكاف: “علينا أن نشكر الملك محمد السادس و المغاربة على كل شيء هنا”
هبة بريس ـ الدار البيضاء
تزامنا و الحفل الذي نظمته المملكة المغربية و الخاص بجوائز الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، خصص باتريس موتسيبي رئيس الكاف المغرب بالنسبة الأكبر من خطابه للمغرب و الجهود المبذولة في البلد للرقي بكرة القدم القارية.
و خلال ذات الكلمة، حرص الجنوب أفريقي موتسيبي على توجيه عبارات الشكر للملك محمد السادس للأهمية القصوى التي يوليها لتطوير كرة القدم ليس المغربية و حسب و إنما بكل إفريقيا.
كما شكر رئيس الجهاز الكروي القاري المغاربة على حسن الاستقبال و الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم على حسن التنظيم، سواءا لحفل جوائز الكاف و كذا لبطولة إفريقيا النسوية و غيرها من التظاهرات التي نظمتها.
و مرة أخرى، أشاد موتيسبي بروعة و جودة البنى التحتية للملكة المغربية و بالتنظيم الاحترافي و المثالي، و قال: “فخورون بما يوجد في المغرب، شكرا لفوزي لقجع و للجامعة المغربية و المغرب ككل”.
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دائما ما يثبت المغرب براعته في حسن تنضيم وتسير الملتقيات والمنتديات وهذا راجع إلى البنية التحتية المتطورة وكفاءة الأطر والجهات المنظمة وكذلك جودة الخدمات المقدمة.
المغرب هو واجهة إفريقية مشرفة بفظل الجهود المبذولة للنهوض بكل القطاعات ليكون في المستوى المطلوب عالميا .
بفضل السياسة الحكيمة لصاحب الجلالة وصل المغرب الى مكانة متقدمة في تنمية قطاعات مهمة ومختلفة.