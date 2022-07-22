بعد عودة العلاقات لطبيعتها.. المغاربة يقبلون بكثافة على تأشيرة إسبانيا

2022-07-22 / 13:08
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

منذ عودة العلاقات بين المغرب و إسبانيا لطبيعتها الاعتيادية بعد فترة قصيرة من التجاذب، بدأت معالم التقارب بين الرباط و مدريد تتضح للعيان في مجالات عدة و منها التأشيرات.

و في هذا الصدد، لوحظ إقبال مكثف للمواطنين المغاربة على وضع ملفات تأشيرة “شينغن” لدى المراكز المختصة التي أحدثتها سفارة إسبانيا بالمغرب لاستقبال طلبات الراغبين في الحصول على الفيزا.

و شهدت مراكز الوساطة لاستقبال ملفات الفيزا إقبالا منقطع النظير من طرف المواطنين المغاربة في مختلف مناطق المملكة خاصة أن المصالح الإسبانية باتت تتعامل بنوع من الليونة مع طلبات التأشيرة الخاصة بالمغاربة.

و تجاوبت سلطات إسبانيا مع الطلبات المغربية بشكل إيجابي حيث ارتفعت نسبت قبول الملفات المستوفية للشروط الموضوعة سلفا، عكس ما تقوم به بعض السفارات الأخرى و هو ما جعل أغلبية الراغبين في “الفيزا” يفضلون سلك المساطر عبر تمثيليات إسبانيا عوض الدول الأخرى.

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