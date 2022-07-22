أياما قليلة بعد افتتاحه.. أصحاب “الجيليات” يحتلون محيط سوق الصالحين

هبة بريس - سلا

أياما قليلة بعد افتتاحه، احتل عدد من أصحاب “الجيليات الصفراء” محيط قيسارية سوق الصالحين بسلا.

وعمد عدد من أصحاب “الجيليات” تقسيم محيط القيسارية فيما بينهم، وفرض أنفسهم بالمكان وعلى أصحاب السيارات والدراجات النارية الاغبين في الركن بجنبات السوق.

وفي هذا الصدد، تعرض عدد من أصحاب السيارات لوابل من السب والشتم وكذا التهديد، من هؤلاء الحراس، بعد مطالبتهم بأداء واجب الركن بالمراءب المجانية.

ودعا المواطنون، الجهات المعنية وعلى رأسها السلطات المحلية والمصالح الأمنية الى التدخل ووضع حد لهذه الفئة التي تسعى الى الاساءة لصورة هذا المشروع الملكي الكبير.

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