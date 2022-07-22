الأحرار تسترجع مقعدها البرلماني في انتخابات جزئية بمكناس بالتكتل

هبة بريس - مكناس

تمكنت “صوفيا طاهيري” عن حزب التجمع الوطني للأحرار، من فوزها بالمقعد البرلماني في انتخابات جزئية بدائرة مكناس، التي جرت يوم أمس الخميس، بعد إلغائه من طرف المحكمة الدستورية في إطار الطعن المقدم ضد شقيقها ” بدر طاهيري ” من نفس الحزب والفائز بالمقعد في انتخابات 8 من شتنبر السنة الماضية والذي وجد نفسه في مأزق بعد إسقاطه بقوة القانون.

وقد حصلت ” صوفيا طاهيري ” على 13706 صوتا من 20894 من مجموع الأصوات المعبر عنها، بنسبة 65،60 %، فيما احتلت العدالة والتنمية المرتبة الثانية بـ 4726 صوتا بنسبة 22،62 %، وحصل حزب البيئة والتنمية المستدامة على 597 صوتا وحزب جبهة القوى الديمقراطية حصل على 589 صوتا وحزب الديموقراطيين الجدد 126 صوتا وحزب العمل 258 صوتا والحزب المغربي الحر 587 صوتا وحزب الإنصاف 126 صوتا.

وتجدر الإشارة أن تكتل الأحزاب هو من ضمن ل ” صوفيا الطاهري ” الفوز بهذا المقعد عن حزب الحمامة ، وإلا كان الفوز للعدالة والتنمية الذي إحتل المرتبة الثانية بدون تكتل .

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