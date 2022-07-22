الصورة من الارشيف

السعودية تفتح الباب أمام النساء للالتحاق بالأمن

2022-07-22 / 10:28
16
هبة بريس - وكالات

قررت السعودية تعزيز الكادر النسائي في المديرية العامة للأمن العام بمتطوعات برتبة جندي.

وأعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، فتح باب القبول والتسجيل للمديرية العامة للأمن العام، الإدارة العامة للمرور، على رتبة (جندي) للكادر النسائي.

وكشفت أن فتح القبول سيتم اعتبارا من يوم السبت حتى يوم الخميس عبر منصة “أبشر – توظيف”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of 100 يوم من حرب روسيا على أوكرانيا وتاثيرها على الطاقة والأمن الغذائي

100 يوم من حرب روسيا على أوكرانيا وتاثيرها على…

2022-07-22 / 14:33
Photo of السعودية.. إيقاف مواطنا أدخل صحافيا إسرائيليا إلى مكة المكرمة

السعودية.. إيقاف مواطنا أدخل صحافيا إسرائيليا إلى مكة المكرمة

2022-07-22 / 14:13
Photo of مصرع أكثر من 1700 شخص جراء موجة الحر في إسبانيا والبرتغال

مصرع أكثر من 1700 شخص جراء موجة الحر في…

2022-07-22 / 12:02
Photo of نصف الأمريكيين يتوقعون اندلاع حرب أهلية في السنوات القليلة المقبلة

نصف الأمريكيين يتوقعون اندلاع حرب أهلية في السنوات القليلة…

2022-07-21 / 23:03
Photo of الاتحاد الأوروبي يحظر شراء واستيراد الذهب الروسي

الاتحاد الأوروبي يحظر شراء واستيراد الذهب الروسي

2022-07-21 / 22:36
Photo of محكمة إسرائيلية تقر سحب الجنسية من “غير الموالين” للدولة

محكمة إسرائيلية تقر سحب الجنسية من “غير الموالين” للدولة

2022-07-21 / 22:07
Photo of انتخابات برلمانية مبكرة في 25 سبتمبر بايطاليا

انتخابات برلمانية مبكرة في 25 سبتمبر بايطاليا

2022-07-21 / 21:43
Photo of بايدن يغرد عن حالته الصحية بعد إصابته بكورونا

بايدن يغرد عن حالته الصحية بعد إصابته بكورونا

2022-07-21 / 19:31
Photo of الإعلان عن الوصول إلى حل حول تصدير الحبوب الأوكرانية

الإعلان عن الوصول إلى حل حول تصدير الحبوب الأوكرانية

2022-07-21 / 19:26
Photo of بيرو.. النيابة العامة تفتح تحقيقا جديدا مع رئيس الدولة

بيرو.. النيابة العامة تفتح تحقيقا جديدا مع رئيس الدولة

2022-07-21 / 19:11

‫16 تعليقات

  1. من حقهن اذا أردن الالتحاق بصفوف الامن .كل الدول العربية تشارك العمل في جميع القطاعات…

  2. اخيرا تم قبول المراة السعودية في الجيش والامن فهي الانا اصبحت تشارك الرجل في جميع القطاعات المحتكرة من طرف الرجال..

  3. اين انتم يا أهل الفتوى والتشريع والملوي العام للمملكة العربية السعودية.لا حول ولا قوه الا بالله..

  5. بلاد الحرمين لا يجوز نسائها العمل خارج المنازل بل يجب عليهن الالتزام بالمنازل وتربية ابنائهن ..

  7. قرار تاثيره سلبيا على نساء السعودية لأنهن منذ زمن عرفن بالنقاب والوقار والاستيلاء..

  8. استغرب كيف يسمح الرجل لزوجته الوقوف في الشارع العام لتنظيم حركة المرور وكيف يكون تكوينها ..

  9. النساء شقائق الرجال و الله سبحانه و تعالى أراد للمرأة أن تنتصر فهي الان تشاركه كل المهن ..

  10. ما هي أراء الشيوخ والمفتين في السعودية هل سيحلون الان ما أمر به الملك السعودي للمرأة السعودية العمل في صفوف الامن ام يعارضون ذالك؟

  11. نعتز ونفتخر بالتزامكم الديني في ملابسكن وحياءكن ولكن الآن للأسف العلمانية بدات تسيطر عليكن..

  12. السعودية يهمها المستقبل ونسيت المبادئ والقيم التي. عليها يبنى المجتمع والدولة ..

  14. الرجال قوامون على النساء. فعهدنا على المملكة الشريفة السعودية بالتزامها بتعاليم الاسلام والشريعة الإسلامية لكن الامور خرجت عن المألوف..

  15. اصبحت الفاحشة في المجتمعات العربية التي نساءها في الادارات لكن جاء دور السعودية..

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق