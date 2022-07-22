السعودية تفتح الباب أمام النساء للالتحاق بالأمن
هبة بريس - وكالات
قررت السعودية تعزيز الكادر النسائي في المديرية العامة للأمن العام بمتطوعات برتبة جندي.
وأعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، فتح باب القبول والتسجيل للمديرية العامة للأمن العام، الإدارة العامة للمرور، على رتبة (جندي) للكادر النسائي.
وكشفت أن فتح القبول سيتم اعتبارا من يوم السبت حتى يوم الخميس عبر منصة “أبشر – توظيف”.
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16 تعليقات
من حقهن اذا أردن الالتحاق بصفوف الامن .كل الدول العربية تشارك العمل في جميع القطاعات…
اخيرا تم قبول المراة السعودية في الجيش والامن فهي الانا اصبحت تشارك الرجل في جميع القطاعات المحتكرة من طرف الرجال..
اين انتم يا أهل الفتوى والتشريع والملوي العام للمملكة العربية السعودية.لا حول ولا قوه الا بالله..
كل الدول العربية والاسلامية لديها شرطة نسائية ..
بلاد الحرمين لا يجوز نسائها العمل خارج المنازل بل يجب عليهن الالتزام بالمنازل وتربية ابنائهن ..
لن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم ..
قرار تاثيره سلبيا على نساء السعودية لأنهن منذ زمن عرفن بالنقاب والوقار والاستيلاء..
استغرب كيف يسمح الرجل لزوجته الوقوف في الشارع العام لتنظيم حركة المرور وكيف يكون تكوينها ..
النساء شقائق الرجال و الله سبحانه و تعالى أراد للمرأة أن تنتصر فهي الان تشاركه كل المهن ..
ما هي أراء الشيوخ والمفتين في السعودية هل سيحلون الان ما أمر به الملك السعودي للمرأة السعودية العمل في صفوف الامن ام يعارضون ذالك؟
نعتز ونفتخر بالتزامكم الديني في ملابسكن وحياءكن ولكن الآن للأسف العلمانية بدات تسيطر عليكن..
السعودية يهمها المستقبل ونسيت المبادئ والقيم التي. عليها يبنى المجتمع والدولة ..
مبادرة طيبة لكن لا يجب أن تتجاوز النساء السعوديات المهن الاخرى..
الرجال قوامون على النساء. فعهدنا على المملكة الشريفة السعودية بالتزامها بتعاليم الاسلام والشريعة الإسلامية لكن الامور خرجت عن المألوف..
اصبحت الفاحشة في المجتمعات العربية التي نساءها في الادارات لكن جاء دور السعودية..
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم..