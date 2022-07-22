أشرف بنشرقي
أشرف بنشرقي

بكلمات مؤثرة.. أشرف بنشرقي يعلن رحيله عن نادي الزمالك

2022-07-22 / 09:50
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هبة بريس

أعلن المغربي أشرف بن شرقي، نجم الزمالك، رحيله عن نادي الزمالك المصري، عقب مباراة القمة بكأس مصر والتي انتهت بفوز النادي الأبيض على غريمه الأهلي بنتيجة 2-1.

وأصدر أشرف بن شرقي بيانا رسميا عبر حسابه على “فيسبوك” جاء فيه: “شكرا الزمالك، شكرا إدارة الزمالك، شكرا لاعبي الزمالك، شكرا لكل الأطر الفنية والطبية وكل من عملت معهم، شكرا كثيرا جمهور الزمالك”.

وتابع: “بدأت الخطاب من النهاية لأنني أشك بأنني سأصل إلى تلك الفقرة، لقد جاءت اللحظة التى كنت أتمنى عدم مجيئها، لا أستطيع أن أنكر فضلكم، لقد ساندتمونى في أوقات الرخاء والشدة، كانت 3 سنوات مليئة بالألقاب أو الأفراح، لم أشعر فيها أبدا أنني غريب وأجنبي، بل كنت كإبن من أبناء الدار الأبرار”.

وأضاف: “لكن هذه سُنة الحياة، وداعا لكم جميعا من أصغر إلى أكبر فرد في العائلة الزملكاوية، ولنا عودة إن شاء الله في بيتي الثاني. #عاش الزمالك. أشرف بن شرقي”.

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