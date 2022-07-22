الملك محمد السادس

الجمعية اليهودية المغربية بالمكسيك تعرب عن “امتنانها” للملك

2022-07-22 / 09:16
0
هبة بريس

أعربت الجمعية اليهودية المغربية بالمكسيك عن “امتنانها” و”شكرها” لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، على إثر اعتماد تنظيم جديدة للجاليات اليهودية كفيل بضمان تدبير فعال ومتناغم لهذه الطائفة بعموم التراب الوطني.

وقالت الجمعية، في بلاغ لها، “تلقينا بفرح وتأثر كبيرين الإجراءات التي تم اتخاذها خلال المجلس الوزاري الذي ترأسه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يوم الأربعاء 13 يوليوز، بشأن إحداث ثلاث هيئات تشرف على موروث وثقافة وتقاليد الطائفة اليهودية في المغرب”.

وتشمل المنظومة المرفوعة للنظر السامي لجلالة الملك، والتي تم إعدادها بعد مشاورات موسعة مع ممثلي الطائفة اليهودية وشخصيات منتسبة لها، ثلاث هيآت هي المجلس الوطني للطائفة اليهودية المغربية، ولجنة اليهود المغاربة بالخارج، ومؤسسة الديانة اليهودية المغربية.

وتستمد هذه التدابير روحها من الأمانة العظمى، التي يتولاها جلالة الملك، أمير المؤمنين، الضامن لحرية ممارسة الشؤون الدينية، لكل المغاربة على اختلاف عقائدهم الدينية، وتكريسا للرافد العبري كمكون للثقافة المغربية الغنية بتعدد روافدها.

وأبرزت الجمعية أن قرار جلالة الملك يؤكد، مرة أخرى، “التزام” جلالته تجاه الجاليات اليهودية في جميع أنحاء العالم.

وأكدت أن “المغرب (…) أضحى مثالا يحتذى بالنسبة للدول الأخرى ويساهم في إيجاد إطار للم الشمل والتعايش”.

وخلص البلاغ إلى أن “أجيالا كثيرة من أفراد جالياتنا قدمت إلى المغرب منذ سنوات عديدة، وتجمعها على الدوام علاقات وثيقة جدا مع ثقافة التعايش، التي تعد أساسية بالنسبة لقيمنا”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of برقية تعزية ومواساة من الملك إلى العاهل البحريني

برقية تعزية ومواساة من الملك إلى العاهل البحريني

2022-07-22 / 00:25
Photo of رغم أن بنكيران نزل بثقله في الحملة الانتخابية.. “البيجيدي” يفشل في الظفر بأي مقعد في الانتخابات الجزئية

رغم أن بنكيران نزل بثقله في الحملة الانتخابية.. “البيجيدي”…

2022-07-21 / 23:59
Photo of خارجية الطوغو…افتتاح قنصلية عامة لنا بالداخلة يؤكد دعم ” لومي” الثابت لمغربية الصحراء

خارجية الطوغو…افتتاح قنصلية عامة لنا بالداخلة يؤكد دعم ”…

2022-07-21 / 21:19
Photo of بوريطة ..الطوغو كانت دائما صوتا ذا مصداقية في ما يخص ملف الصحراء

بوريطة ..الطوغو كانت دائما صوتا ذا مصداقية في ما…

2022-07-21 / 20:06
Photo of مجلس الحكومة يفصح عن هوية الشخصيات التي تم تعيينها في مناصب عليا

مجلس الحكومة يفصح عن هوية الشخصيات التي تم تعيينها…

2022-07-21 / 17:46
Photo of “فريدة من نوعها”.. رئيس الأركان الإسرائيلي يتحدث عن زيارته للمغرب

“فريدة من نوعها”.. رئيس الأركان الإسرائيلي يتحدث عن زيارته…

2022-07-21 / 17:23
Photo of الوزيرة بنعلي تقدم للحكومة قانون مستودعات تخزين المواد المتفجرة

الوزيرة بنعلي تقدم للحكومة قانون مستودعات تخزين المواد المتفجرة

2022-07-21 / 17:13
Photo of صفعة جديدة للانفصاليين.. الطوغو تفتح قنصلية عامة لها بالداخلة

صفعة جديدة للانفصاليين.. الطوغو تفتح قنصلية عامة لها بالداخلة

2022-07-21 / 16:34
Photo of الحكومة تقنن عملية شراء البارود و الشهب الاصطناعية الخاصة بالاحتفالات

الحكومة تقنن عملية شراء البارود و الشهب الاصطناعية الخاصة…

2022-07-21 / 16:18
Photo of الوزيرة فتاح تعيد تنظيم الصندوق المغربي للتقاعد بمرسوم جديد

الوزيرة فتاح تعيد تنظيم الصندوق المغربي للتقاعد بمرسوم جديد

2022-07-21 / 16:09

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق