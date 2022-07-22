طقس الجمعة.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، أن تصبح الأجواء حارة إلى محليا جد حارة بكل من المناطق الشمالية والوسطى، والجنوب الشرقي، وبداخل الأقاليم الجنوبية.

وستتشكل كتل ضبابية مع نزول قطرات مطرية جد خفيفة محليا بالواجهة المتوسطية، وسهول المحيط الأطلسي الشمالية والوسطى وبالسواحل الجنوبية، فضلا عن نزول قطرات مطرية أخرى أو زخات رعدية مصحوبة بهبات للرياح فوق مرتفعات الأطلس المتوسط، ومناطقه الغربية المجاورة، والريف والمنطقة الشرقية.

كما سيلاحظ ظهور سحب ذات أصل مداري فوق الأقاليم الجنوبية، حيث ستكون مرفوقة بزخات رعدية محليا، فيما ستكون السماء غائمة جزئيا مع نزول بعض القطرات المطرية المتفرقة فوق مرتفعات الأطلس الكبير، وتناثر محلي لحبات من الغبار بكل من الأقاليم الجنوبية والجنوب الشرقي ووسط المملكة. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 27 و 34 درجة بداخل الأقاليم الجنوبية والجنوب الشرقي، وما بين 25 و 32 درجة بالمناطق الغربية المجاورة للأطلس وبداخل كل من مناطق سوس والشياظمة، وما بين 14 و 20 درجة بالأطلس، وستكون ما بين 20 و27 درجة فيما تبقى من أرجاء المملكة.

وستعرف درجات الحرارة خلال النهار انخفاضا طفيفا بالجنوب، بينما سترتفع شيئا ما على العموم فيما تبقى من أنحاء البلاد.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وقليل الهيجان ما بين رأس سبارتيل والرباط، وهائجا ما بين الرباط وطرفاية، وهائجا إلى قوي الهيجان بالجنوب، وسيصبح قليل الهيجان إلى هائج زوالا.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0