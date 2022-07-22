برقية تعزية ومواساة من الملك إلى العاهل البحريني
هبة بريس_ الرباط
بعث صاحب الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، وذلك إثر وفاة سمو الشيخة مثايل بنت علي بن عيسى بن سلمان آل خليفة.
ومما جاء في برقية الملك “فقد علمت ببالغ التأثر، نعي المشمولة بعفو الله ورضاه، سمو الشيخة مثايل بنت علي بن عيسى بن سلمان آل خليفة”.
وأضاف الملك أنه “بهذه المناسبة الأليمة، أعرب لكم، ومن خلالكم لسائر أفراد أسرتكم الملكية الجليلة، عن أحر التعازي وأصدق المواساة، سائلا الله تعالى أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يعوضكم عن رحيلها جميل الصبر وحسن العزاء”.
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إن الروابط الطيبة والحميدة التي تربط بين البلدين الشقيقين المغرب والبحرين وهذا ما جعل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده دائما سباقا للخير وإن يرفع احر التعازي والمواساة لهذا الشقيق … إن لله وإن إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم