برقية تعزية ومواساة من الملك إلى العاهل البحريني
هبة بريس_ الرباط
بعث صاحب الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، وذلك إثر وفاة سمو الشيخة مثايل بنت علي بن عيسى بن سلمان آل خليفة.
ومما جاء في برقية الملك “فقد علمت ببالغ التأثر، نعي المشمولة بعفو الله ورضاه، سمو الشيخة مثايل بنت علي بن عيسى بن سلمان آل خليفة”.
وأضاف الملك أنه “بهذه المناسبة الأليمة، أعرب لكم، ومن خلالكم لسائر أفراد أسرتكم الملكية الجليلة، عن أحر التعازي وأصدق المواساة، سائلا الله تعالى أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يعوضكم عن رحيلها جميل الصبر وحسن العزاء”.
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عزاؤنا وعزاؤكم واحد لاسرة العاهل البحرين اثر وفاة سمو الشيخة مثايل بنت علي بن عيسى بن سليمان ال خليفة.ان لله وإن إليه راجعون.
كل نفس ذائقة الموت إن لله وإن إليه راجعون تغمدها الله برحمته الواسعة..
يآ أيتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جناتي اللهم ارحمهما واغفر لها واجعل قبرها روضة من رياض الجنة يآرب.
تربط المغرب والبحرين علاقة متينة وقوية وديبلوماسية فعالة ومنصفة وبعيدة المدى : فاثر سماع الخبر المؤلم والمحزن وفاة الشيخة مثايل بنت علي بن عيسى آل خليفة بن سليمان بعث محمد السادس نصره الله وايده برقية تعزية إن لله وإن إليه راجعون تغمدها الله برحمته الواسعة..
اللهم صبر اهليها الصبر والسلوان يآرب إن لله وإن إليه راجعون ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
الموت لا تختار كل نفس ذائقة الموت إن لله وإن إليه راجعون..
اللهم ارحمها واغفر لها واجعل قبرها روضة من رياض الجنة مع الصديقين والشهداء وحسن اولئك رفيقا إن لله وإن إليه راجعون.
ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام إن لله وإن إليه راجعون ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم..
حفظ الله ملكنا الحبيب وملكنا الغالي وملك القلوب وملك عطوف دائما سباقا للخير ..فرحم الله الفقيدة بواسع رحمته واسكنها فسيح جناته مع الصديقين والشهداء وحسن اولئك رفيقا إن لله وإن إليه راجعون…
كلنا راحلون ولا يبقى سوى وجه ربك ذو الجلال والاكرام إن لله وإن إليه راجعون.
عليها الرحمة والمغفرة وجنات الخلد لها واجعل قبرها روضة من رياض الجنة يارب إن لله وإن إليه راجعون.
اللهم صبر اهليها الصبر والسلوان ؛ اللهم إن كانت محسنة فزد في احسانها ؛ اللهم وإن كانت غير ذالك فتجاوز عنها إنك سميع مجيب الدعاء يآرب إن لله وإن إليه راجعون.
إن لله وإن إليه راجعون ولا حول ولا قوه الا بالله العلي يآ أيتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جناتي عزاؤنا وعزاؤكم واحد.
اللهم دم النصر والعز والصحة والسلامة لملكنا الحبيب دائما سباقا للخير وبهذا الخبر المؤلم والمحزن وفاة الشيخة مثايل بنت علي بن عيسى آل خليفة بن سليمان بدورنا نرفع ايدينا إلى السماء ونطلب لها المغفرة والرحمة وعزاؤنا واحد في الفقيدة إن لله وإن إليه راجعون.
كل نفس ذائقة الموت إن لله وإن إليه راجعون..؟
رحم الله الفقيدة بواسع رحمته واسكنها الفردوس الأعلى هي وسيدات المسلمات يآرب وتعازينا الصادقة لاسرتها الكبيرة والصغيرة إن لله وإن إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم..
تعازينا الحارة للشعب البحرين إثر مصابهم بهذا المصاب الجلل والمؤلم ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن لله وإن إليه راجعون اللهم ارحمها واغفر لها..
بدورنا نحن الشعب المغربي نتقدم بأحر التعازي والمواساة للشعب البحرين إثر مصابهم بهذا المصاب المؤلم والمحزن وفاة الشيخة مثايل بنت علي بن عيسى آل خليفة بن سليمان تغمدها الله برحمته الواسعة.
إن لله وإن إليه راجعون ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم كل نفس ذائقة الموت..
اللهم تجاوز عنها سيئاتها واغفر لها واجعل قبرها روضة من رياض الجنة الخلد يارب وصبىر اهليها الصبر والسلوان يآرب إن لله وإن إليه راجعون.