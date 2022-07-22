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الملك محمد السادس

برقية تعزية ومواساة من الملك إلى العاهل البحريني

2022-07-22 / 00:25
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هبة بريس_ الرباط

بعث صاحب الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، وذلك إثر وفاة سمو الشيخة مثايل بنت علي بن عيسى بن سلمان آل خليفة.

ومما جاء في برقية الملك “فقد علمت ببالغ التأثر، نعي المشمولة بعفو الله ورضاه، سمو الشيخة مثايل بنت علي بن عيسى بن سلمان آل خليفة”.

وأضاف الملك أنه “بهذه المناسبة الأليمة، أعرب لكم، ومن خلالكم لسائر أفراد أسرتكم الملكية الجليلة، عن أحر التعازي وأصدق المواساة، سائلا الله تعالى أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يعوضكم عن رحيلها جميل الصبر وحسن العزاء”.

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