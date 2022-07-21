رغم أن بنكيران نزل بثقله في الحملة الانتخابية.. “البيجيدي” يفشل في الظفر بأي مقعد في الانتخابات الجزئية
مني حزب “العدالة والتنمية” بهزيمة كبيرة خلال الانتخابات الجزئية التي جرت اليوم الخميس، بكل من دائرتي مكناس والحسيمة، رغم الانزال الكبير الذي قام به الأمين العام للحزب، عبد الاله ابن كيران، بالمدينتين المذكورتين وربطته بين نتائج الانتخابات الجزئية وإسقاط حكومة عزيز أخنوش.
وتشير النتائج شبه النهائية إلى تصدر حزب “التجمع الوطني للأحرار” لنتائج الانتخابات الجزئية بدائرة مكناس، بعدما حصلت مرشحة “الحمامة”، صوفيا الطاهري، على غالبية أصوات الناخبين، متقدمة بفارق كبير على منافسها الوحيد المنتمي لحزب “العدالة والتنمية”.
وعلى مستوى دائرة الحسيمة، تشير النتائج الأولية لتصدر مرشح حزب “الأحرار”، بوطاهر البوطاهري، نتائج الإنتخابات الجزئية، متبوعا بمرشح حزب “الأصالة والمعاصرة”، ثم مرشح “الاستقلال”، ثم مرشح حزب “الاتحاد الإشتراكي، فمرشح الاتحاد الدستوري، ثم الحركة الشعبية، فيما تديل مرشح “البيجيدي” نتائج صناديق الاقتراع.
وتعتبر هذه النتائج مخيبة لآمال عبد الاله ابن كيران، الذي اعتاد في الأسابيع الأخيرة توجيه انتقادات كبيرة للحكومة، داعيا أنصاره للتصويت بكثافة، لإثبات أن حزب “الأحرار” فقد شعبيته بعد 9 أشهر فقط من التدبير الحكومي، وهو ما كذبته نتائج صناديق الاقتراع في الانتخابات الجزئية، والتي زكت النتائج التي حققها الحزب في الانتخابات التشريعية.
15 تعليقات
أصبح خفيفا ولاثقل له…وزن الريشة في السياسة.
من يريد النجاح يحتاج الى وزارة الداخلية.
لازال مغاربة يعاقبون حزب بن كيران الاوضاع التي وصل اليها مغاربة نتيجة قراراتهم متهورة تحرير سوق محروقات مشاكلهم مع جل النقابات قطاع عام وخاص تعليم بتعاقد….
السيد مازال طامع يولي رئيس حكومة بعد كل مافعله في الشعب ويتبجح بذلك. مؤخرا قال لو كنت رئيس الحكومة من جديد لن ازيد للوظفين ولو درهما. والله لو كنت مكانك يا بنكيران لهاجرت الى اقصى مكان حتى لا يراني احد. لكن ماعندكش علاش تحشم. حسبي الله ونعم الوكيل
هذه النتائج تثبت بما لا يدع مجالا للشك أن زمن حزب العدالة و التنمية قد ولى و انتهى.
ألم يستوعب بنكيران الدرس بعد؟ إنه الغباء السياسي او الغباء بدون سياسة. ورغم ذلك فالمواطن لن يحتفل بهذا أوذاك، فليس في القنافد أملس ولك الله ياوطني
الفكرون صفا عليه الماء.لانه اصلا هو كيعيش فلخواض.
شالات الحلقة،كلها يمشي لدارو .
رغم الجهود المبذولة من السيد بن كيران لتدارك وضع او بالأحرى الرجوع الى الواجهة فمن المستحيل ان شعبا عانا كتيرا ولمدة 10 سنوات ولا يزال يعاني مع الحكومة الجديدة ان يرجع و يتق في هده الأحزاب حتى انتخابات و لو غاب عنا الشعب او قاطعها فالنتائج تصب دائما لمصلحة الأحرار لا انتقد ان يأكل رئيس الحكومة خيرات البلاد ولكن من الضروري مراعات الشعب عِاش 10 سنوات عجاف بطالة غلاء الأسعار كورونا حاليا ارتفاع المواد الطاقية الى اين تأخذونها نعيش في جهنم ولكن احياء ….ولا تحسبن الله بغافل عما يعمل المجرمون
حزب العداوة ولا تنمية اكل عليه الدهر وشرب.بعد تخمة مسيره استفادوا ولم يفيدوا.كانوا صغار بقفازات كبار
جملة نزل بثقله كبيرة شيوية على بنكردان فهو اخف من الريشة ولايعرف سوى معيار الحمام فقط لسان سلط وسنطيحة قوية وانا متضخمة كون يحشم كون ما يبين وجه للمغاربة خلي هذو تهما حتى نشوفو حريرتهم اش غدير.
كل ما فعلته احزاب الحكومة و مازال هناك من يصوت لها فعلا شعب غريب
الدوائر المخزنية نجحت في توجيه ضربة كاسرة بل قاتلة لحزب بنكيران وذلك باقحامه في تسيير الشأن العام من موقع ضعيف وهزيل حكومة لاتحكم شيأ وبرلمان لا يشرع شيأ و في ظل دستور يجعل من الحكومات المتعافبة حكومات تنفيذية ويبقى المتضرر الأول هو الشعب المغربي ولا حول ولاقوة الا بالله
رغم ان المغاربة ينسون بسرعة الا انهم لم ينسوا ما فعل بهم بنكيران وحزبه
غررو بالمواطنين فجاء من غرر بهم،والمصيبة الكبرى في عدم وعيهم بما فعلوا في حق هذا الشعب فكل هذا الارتفاع الثامنة والغلاء سببه غباء حزب العدالة والتنمية
وتعتبر هذه النتائج ضربـة قاضيـة ومخيبة لآمال عبد الاله ابن كيران ولحزبــه الذي انتهـت صـلاحيتـه ، أمـا الأحـزاب الحالية المشـاركـة فـي الحكـومـة هـي ايضـا ستنتهـي صلاحيتهـا عمـا قـريب .وجــل الأحـزاب فـي المغـرب لا مصـداقيــة لـهـا .لـقـد فقـدت شعبيـتها . فـي مغـربـنـا كـل الأحــزاب تبـذل قصـارى جهـدها للـوصـول الى مصـالحـهـا الشخصيـة والى السلطـة والى المــال الحــرام . الشعـب والمواطـن المغـربي يعـاني الكثيـر الى أن اصبـح مغـلوبـا على أمـره ، ولايثـق فـي الأحـزاب ولا فـي الانتخـابات . هـذا مـا بينـتـه نتـائــج أعمــال الحكومــات منها الحــالية و السـابقـة أمــام خيــرات البـلاد المتنـوعـة . ويبـقـى المغـرب مـن أغنــى البـلدان رغـم السـلب و النـهب . إن الله لا يغيـر مـا بقـوم حتـى يغيــروا مـا بأنفـسهم .والله غـالب عـلى أمـره .