نصف الأمريكيين يتوقعون اندلاع حرب أهلية في السنوات القليلة المقبلة

2022-07-21 / 23:03
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هبة بريس _ وكالات

وجدت دراسة نشرت يوم الأربعاء أن نصف الأمريكيين يتوقعون اندلاع حرب أهلية في السنوات القليلة المقبلة.

وأفاد باحثون من برنامج أبحاث منع العنف بجامعة كاليفورنيا أن 50.1 من المشاركين في الاستطلاع قالوا إنهم على الأقل يوافقون إلى حد ما على أن الحرب الأهلية ستحدث قريباً، بينما عارضها 47.8.

وقال حوالي 14 في المئة إنهم يوافقون “بقوة” أو “بشدة” على أن الحرب الأهلية وشيكة، بينما قال 36 في المئة إنهم يوافقون إلى حد ما.

وتاـي النتائج في وقت تقترب فيه لجنة التحقيق في هجوم 6 يناير على مبنى الكابيتول هيل (الكونغرس) من عقد جلسة استماع أخيرة يوم الخميس القادم.

وستصدر اللجنة تقريرها حول أسباب هجوم الكابيتول، بما في ذلك غمكانية التوصية بأي اتهامات ضد الأفراد المتورطين.

وأشار الباحثون إلى أن الدراسة تكشف عن العديد من الأسباب التي تدعو للقلق على مستقبل الديمقراطية في الولايات المتحدة الأمريكية.

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تعليق واحد

  1. على مر تاريخ البشرية لم تستمر اي قوة عضمى في أوجها للأبد دائما هناك بداية ثم قمة ثم انحدار وهذا الأمر لن تنجو منه امريكا أو أي قوة بعدها

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