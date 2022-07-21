إعلان الفائز بجائزة أفضل لاعب إفريقي لعام 2022

هبة بريس _ متابعة

اختير مهاجم بايرن ميونيخ الألماني الجديد، السنغالي ساديو مانيه أفضل لاعب إفريقي لعام 2022 في حفل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في الرباط، الخميس.

وتفوق مانيه على مواطنه حارس مرمى تشلسي الإنكليزي ادوار مندي والمصري محمد صلاح مهاجم ليفربول الانكليزي.

وهي المرة الثانية التي يحرز فيها مانيه هذه الجائزة المرموقة بعد عام 2019 عندما كان لاعبا في صفوف ليفربول الإنكليزي، علما بأن الجائزة الغيت في السنتين الاخيرتين بسبب تداعيات جائحة كوفيد-19.

ولعب ماني دورا رئيسا في قيادة منتخب السنغال لهزيمة الفراعنة بقيادة صلاح في نهائي كأس الأمم الإفريقية 2021/2022 ثمّ في مباراة اخرى فاصلة للتأهل إلى كأس العالم 2022 في قطر.

وانتهت المواجهتان اللتان أقيمتا في الكاميرون والسنغال لمصلحة “أسود تيرانغا” بركلات الترجيح، حيث سجل ماني ركلتيه في المرتين، علما أنّ فوز السنغاليين آنذاك كان قد حُسم قبل أن يصل صلاح إلى دوره في التسديد، لكنّ صلاح أضاع ركلته في المواجهة الثانية والمفصلية للتأهل إلى كأس العالم.

وأسهم تفوّق السنغال هذا العام بإعطاء ماني بعض الحظوظ الإضافية للفوز في السباق نحو لقب أفضل لاعب الذي سبق أن أحرزه مرة واحدة عام 2019، قبل أن تلغى الجائزة في النسختين التاليتين بسبب جائحة كورونا.

وأصبح ماني أول نجم من بايرن ميونيخ الألماني يتم اختياره كأفضل لاعب كرة قدم أفريقي.

وكان أقرب لاعب من بطل ألمانيا للفوز بالجائزة الغاني صامويل كوفور، عامي 1999 و2001 عندما احتل المركز الثاني.

وانتقل ماني إلى بايرن الشهر الماضي في صفقة مدتها ثلاث سنوات قادما من ليفربول الذي انضم إليه عام 2016 من ساوثمبتون ووصفه المدرب الألماني يورغن كلوب بأنه “مهاجم متكامل”.

وشرح كلوب عنه “انتقادي الوحيد لساديو هو أنه ربما يكون في بعض الأحيان الشخص الوحيد الذي لا يدرك كم هو جيد”.

وأشاد مدافع ليفربول الاسكتلندي آندي روبرتسون، بغريزة الأهداف للاعب البالغ 30 عاما قائلا “كلما كان أمام المرمى لا تعتقد أنه سيضيع الفرصة”.

وفاز صلاح بالجائزة في العامين 2017 و2018، قبل أن يرفع فوز ماني في العام التالي عدد الفائزين من ليفربول إلى أربعة بعدما سبق أن تُوج السنغالي، الحجي ضيوف بالجائزة عام 2002

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