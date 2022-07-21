جوائز ال”كاف” 2022 .. الوداد الرياضي يتوج بجائزة أفضل فريق إفريقي

هبة بريس _ رياضة

توج نادي الوداد الرياضي ، رسميا بجائزة أفضل فريق إفريقي برسم سنة 2022.

وتسلم عميد الفريق يحيى جبران الجائزة في الحفل السنوي الذي أقامته الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (كاف) مساء اليوم الخميس بمركب محمد السادس لكرة القدم في المعمورة ،ضاحية مدينة سلا .

وتفوق نادي الوداد الرياضي على كل من فريقي نهضة بركان و الأهلي المصري

ما رأيك؟ المجموع 7 آراء 0 7