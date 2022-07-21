جوائز ال”كاف” 2022 .. الوداد الرياضي يتوج بجائزة أفضل فريق إفريقي
هبة بريس _ رياضة
توج نادي الوداد الرياضي ، رسميا بجائزة أفضل فريق إفريقي برسم سنة 2022.
وتسلم عميد الفريق يحيى جبران الجائزة في الحفل السنوي الذي أقامته الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (كاف) مساء اليوم الخميس بمركب محمد السادس لكرة القدم في المعمورة ،ضاحية مدينة سلا .
وتفوق نادي الوداد الرياضي على كل من فريقي نهضة بركان و الأهلي المصري
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4 تعليقات
هنيئا لفريق الوداد الرياضي بالتتويج كافضل فريق في افريقيا.
بفضل الألقاب التي حققها هدا الموسم كان مرشحا بقوة لتتويجه الأفضل في أفريقيا المسألة كانت تقتصر على إعلان رسمي من الكاف وهو الشيء الدي حصل هدا اليوم
الوداد فريق عريق استحق هدا التتويج الذي لم يأتي من لاشيء بل جاء عن جدارة واستحقاق بعدما حصد الأخضر واليابس هذه السنة
تتويج زاد خزينة المغرب الرياضية إشراقا هنيئا لجمهور الوداد خاصة وللجمهور الكروي المغربي عامة