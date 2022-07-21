خارجية الطوغو…افتتاح قنصلية عامة لنا بالداخلة يؤكد دعم ” لومي” الثابت لمغربية الصحراء

هبة بريس _ الرباط

أكد وزير الشؤون الخارجية والاندماج الإفريقي والطوغوليين بالخارج، روبرت دوسي، اليوم الخميس بالداخلة، أن فتح بلاده قنصلية عامة لها بالمدينة يعكس دعمها الثابت لمغربية الصحراء.

وقال السيد دوسي خلال ندوة صحافية مشتركة مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، إن “افتتاح القنصلية العامة للطوغو بالداخلة يعكس دعم الوحدة الترابية والوحدة الوطنية للمغرب”.

وأشار رئيس الدبلوماسية الطوغولية إلى أن افتتاح القنصلية العامة لبلاده في الصحراء المغربية يجسد الرغبة في توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين.

وبهذه المناسبة، وقع ناصر بوريطة وروبرت دوسي اتفاقية تتعلق بإلغاء التأشيرة لفائدة مواطني البلدين الحاملين لجوازات سفر عادية.

وعرف حفل تدشين القنصلية العامة لدولة الطوغو بمدينة الداخلة، حضور عدة شخصيات من بينها على الخصوص، السفير المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي محمد مثقال، ووالي جهة الداخلة وادي الذهب عامل إقليم وادي الذهب لمين بنعمر، ورئيس مجلس الجهة، الخطاط ينجا، إضافة إلى دبلوماسيين معتمدين بالداخلة، ومنتخبين ومسؤولين محليين.

وشهدت الأقاليم الجنوبية للمملكة دينامية دبلوماسية قوية تميزت بافتتاح قنصليات عامة لعدد من الدول الشقيقة والصديقة، بلغت الى اليوم 27 قنصلية عامة منها 15 بمدينة الداخلة، و12 بمدينة العيون.

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