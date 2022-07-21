النحاس الأصفر ..مطالب برلمانية بمحاربة المضاربة

هبة بريس _ الرباط

وجهت البرلمانية عن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، خدوج سلاسي، سؤالا كتابيا حول ارتفاع صفائح النحاس الأصفر، إذ انتقل سعر الصفيحة (قياس قطر 50) من 90 إلى 170 درهما.

وطالبت ذات البرلمانية الحكومة بتفعيل آليات مراقبة أسعار مادة النحاس الأصفر، سيما في عملية الانتقال من البيع بالجملة إلى التقسيط قصد الحفاظ على هامش معقول للربح يمكن التجار والصناع الصغار من ضمان قوت يومهم.

كما حذرت البرلمانية ذاتها، من تقاعس الحكومة في اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الفئة المذكورة من التجار والصناع الصغار من جشع المضاربين والمحتكرين لمادة النحاس، مشيرة في سؤالها المذكور إلى أن ارتفاع سعر النحاس الأصفر، “له آثار وخيمة على غلاء المنتوجات النحاسية، مما سيضعف الإقبال عليها من طرف المواطنين في فترة الصيف التي تعد زمنا سياحيا بامتياز

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