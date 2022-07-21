بايدن يغرد عن حالته الصحية بعد إصابته بكورونا

هبة بريس _ وكالات

أكد الرئيس الأميركي جو بايدن، الخميس، في تغريدة على موقع “تويتر” أن حالته “جيدة جدا”، بعد إعلان البيت الأبيض إصابته بكوفيد-19.

وأشار البيت الأبيض في بيان إلى أنّ الرئيس البالغ 79 عاما يعاني “أعراضا خفيفة” وسيواصل القيام بعمله أثناء فترة عزله.

وقال بايدن عبر تويتر “أصدقائي، أنا بحالة جيدة جدا (…) منشغل دائما”. وأرفق التغريدة بصورة له أثناء قيامه بعمله.

من جهته، أوضح طبيبه كيفن أوكونر في بيان أن نتيجة الرئيس كانت إيجابية لأول مرة الخميس بعد اختبار المضادات، الأمر الذي جرى تأكيده لاحقا عبر فحص “بي سي آر”.

وأشار إلى الأعراض التي ظهرت مساء الأربعاء على الرئيس، هي “سيلان الأنف” و”الإرهاق” و”السعال الجاف العرضي”.

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