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الإعلان عن الوصول إلى حل حول تصدير الحبوب الأوكرانية

2022-07-21 / 19:26
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هبة بريس _ وكالات

أعلن مصدر مطلع في الأمم المتحدة أن توقيع اتفاق بشأن قضية الحبوب قد يتم غدا الجمعة في إسطنبول، ويبدو أن الأطراف قد حلوا القضايا المتبقية.
وقال المتحدث: “يبدو أن جميع القضايا المتعلقة بالحبوب قد تم حلها وسيتم توقيع اتفاق في اسطنبول غدا”.

وأعرب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، لنظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال محادثاتهما بطهران في وقت سابق، عن أمله بنجاح مفاوضات تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، مشيدا بالموقف الروسي البناء.

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