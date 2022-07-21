بيرو.. النيابة العامة تفتح تحقيقا جديدا مع رئيس الدولة

2022-07-21 / 19:11
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هبة بريس _ وكالات

فتحت النيابة العامة في بيرو تحقيقا جديدا مع رئيس الدولة بيدرو كاستيليو للاشتباه بتوفيره الحماية لمتهمين في قضايا جنائية.

وتم فتح التحقيق في أعقاب تصريحات وزير الخارجية ماريانو غونزاليز بعد يومين من إقالته، الذي اتهم الرئيس بتوفير الحماية لأشخاص من خاشيته، فتحت تحقيقات جنائية معهم. وقدم الوزير السابق إفاداته للنيابة العامة.

ويتهرب وزير النقل والمواصلات السابق حوان سيلفا والسكرتير السابق لمكتب الرئاسة برونو باتشيكو، من تهم جنائية. وهناك مكافأة مقابل المعلومات التي ستساهم في القبض عليهما.

ويتهم سيلفا وباتشيكو بتلقي رشاوى أثناء عقد الصفقات بين الحكومة والشركات.

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