بعد عودته من الجزائر.. رئيس الوزراء الإيطالي يعلن استقالته

2022-07-21 / 19:06
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هبة بريس

قدم رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي الخميس استقالته، على ما أعلن مكتب الرئيس الإيطالي سيرجو ماتاريلا، في أعقاب انهيار حكومة الوحدة الوطنية التي كان يرأسها.

وذكر بيان مقتضب أن دراغي قدم “استقالته واستقالة الحكومة التي يرأسها”مضيفا أن الرئيس “أخذ علما بذلك” وبأن الحكومة باقية “لتصريف الأعمال”.

ومن المرجح أن يقوم ماتاريلا بحل البرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة في أيلول/سبتمبر أو أكتوبر بحسب محللين. وحتى ذلك الحين قد يبقى دراغي على رأس الحكومة.

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