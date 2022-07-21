A view shows a sign at the entrance to a Russian branch of the Jewish Agency for Israel, in Moscow, Russia July 21, 2022. REUTERS/Evgenia Novozhenina

وزارة العدل الروسية تطلب حل الوكالة اليهودية للهجرة

2022-07-21 / 18:54
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هبة بريس _ وكالات

طلبت وزارة العدل الروسية حل الوكالة اليهودية للهجرة في روسيا والتي تتعامل بشكل خاص مع الهجرة إلى إسرائيل، حسبما أعلنت محكمة في موسكو، الخميس، وسط توتر بشأن النزاع في أوكرانيا.

ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن إيكاترينا بوراتسوفا المتحدثة باسم محكمة بسماني في موسكو قولها إن “المحكمة تلقت شكوى إدارية من الدائرة الرئيسية بوزارة العدل في موسكو تطالب بحل … منظمة +دعم الروابط مع يهود الشتات، الوكالة اليهودية+”.

وأشارت، حسبما نقلت عنها وكالة “إنترفاكس”، إلى أن هذا الطلب جاء بسبب انتهاكات للقانون، بدون أن تعطي المزيد من التفاصيل. ولفتت إلى أن “المناقشة التي طلبها القاضي” بشأن هذه القضية ستحصل في 28 يوليو.

وكانت وزارة العدل الروسية قد أكدت لوكالة “ريا نوفوستي” الأسبوع الماضي أنها أجرت خلال الفترة ما بين 30 مايو و27 يونيو، “تحققا من مستندات” مع المنظمة، بدون إعطاء مزيد من التفاصيل حول نتيجة هذه الإجراءات.

وتُعنى الوكالة اليهودية للهجرة في روسيا، والتي أُسست في العام 1929، بتنظيم هجرة الأشخاص ذات الأصول اليهودية إلى إسرائيل.

وبدأت نشاطاتها في روسيا في العام 1989، قبل عامين من سقوط الاتحاد السوفياتي. وبعد سقوطه، وصل إلى اسرائيل مئات آلاف اليهود آتين من جميع أنحاء الاتحاد السوفياتي السابق.

ويأتي طلب حل هذا الفرع في وقت تشهد العلاقات بين إسرائيل وروسيا توترا منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا.

وتبنت الدولة العبرية موقفا حذرا من النزاع، مؤكدة على العلاقات المميزة مع أوكرانيا وروسيا.

وتضم إسرائيل أكثر من مليون مواطن أصولهم من الاتحاد السوفياتي السابق.

وفي نهاية يونيو، انتقد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إسرائيل لعدم فرضها عقوبات على روسيا أسوة بالدول الغربية.

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد في بيان الخميس عزمه على إرسال وفد إلى روسيا الأسبوع المقبل “لضمان استمرار نشاط الوكالة اليهودية في روسيا”.

وسيضم الوفد ممثلين لمكتب رئيس الوزراء ووزارات الخارجية والعدل واستيعاب المهاجرين على ما أورد البيان.

وأكد لبيد أن “الجالية اليهودية في روسيا ترتبط بعمق في إسرائيل وتبرز أهميتها في كل نقاش دبلوماسي مع القيادة الروسية”.

وأضاف “سنواصل العمل من خلال القنوات الدبلوماسية لضمان عدم توقف النشاط المهم للوكالة اليهودية”.

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