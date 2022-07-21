بايتاس : الحكومة ستتدخل للتخفيف من تداعيات حرائق الغابات

هبة بريس _ الرباط

أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس بالرباط، أن الحكومة تضع اللمسات الأخيرة على برنامج للتدخل يروم التخفيف من التداعيات التي خلفتها حرائق الغابات في مناطق متفرقة من جهتي طنجة – تطوان – الحسيمة وفاس – مكناس.

وقال بايتاس، في معرض تفاعله مع أسئلة الصحفيين، خلال ندوة صحافية عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، إنه “تم الانتهاء من عملية الجرد وجمع المعلومات الميدانية، والحكومة بصدد وضع اللمسات الأخيرة على برنامج التدخل الذي سيشمل تدابير وإجراءات طارئة وأمنية للتخفيف من تأثير هذه الحرائق على النشاط الزراعي والغابات ومن أجل مساعدة السكان المحليين المتضررين”.

وسجل الوزير أنه تمت السيطرة على جميع بؤر الحرائق، وإغاثة السكان المحليين المتضررين والحفاظ على ممتلكاتهم، وذلك بفضل كفاءة فرق التدخل وتعبئة الموارد البرية والجوية وجميع الفاعلين في الميدان.

وذكر بأن هذه الحرائق ألحقت أضرارا بنحو 10.560 هكتارا من الغابات في أقاليم العرائش ووزان وتطوان وشفشاون وتازة والحسيمة.

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