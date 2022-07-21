بايتاس : الحكومة ستتدخل للتخفيف من تداعيات حرائق الغابات
أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس بالرباط، أن الحكومة تضع اللمسات الأخيرة على برنامج للتدخل يروم التخفيف من التداعيات التي خلفتها حرائق الغابات في مناطق متفرقة من جهتي طنجة – تطوان – الحسيمة وفاس – مكناس.
وقال بايتاس، في معرض تفاعله مع أسئلة الصحفيين، خلال ندوة صحافية عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، إنه “تم الانتهاء من عملية الجرد وجمع المعلومات الميدانية، والحكومة بصدد وضع اللمسات الأخيرة على برنامج التدخل الذي سيشمل تدابير وإجراءات طارئة وأمنية للتخفيف من تأثير هذه الحرائق على النشاط الزراعي والغابات ومن أجل مساعدة السكان المحليين المتضررين”.
وسجل الوزير أنه تمت السيطرة على جميع بؤر الحرائق، وإغاثة السكان المحليين المتضررين والحفاظ على ممتلكاتهم، وذلك بفضل كفاءة فرق التدخل وتعبئة الموارد البرية والجوية وجميع الفاعلين في الميدان.
وذكر بأن هذه الحرائق ألحقت أضرارا بنحو 10.560 هكتارا من الغابات في أقاليم العرائش ووزان وتطوان وشفشاون وتازة والحسيمة.
12 تعليقات
أنتم تقولون أن تدعموا المتضررين من هذا الحريق الغابوي هههههههههههه فأين دعمكم لكوفيد 19 كورونا هههههههه.
لا أعتقد أن حكومة عزيز اخنوش أن تستعد لمساعدة المتضررين من حرائق الغابات وإنما مجرد كلام بدون تطبيق ….
سؤالي هو هل الحكومة مع تنسيق وزير الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس وضع للمسات على برنامج التدخل الفوري يستهدف تدابير واجراءات أمنية للتخفيف شيئا ما من هذه الحرائق التي شهدها المغرب خلال هذه الفترة ؟؟؟
يجب فعلا دعمهم من هذه الحرائق التي دمرت ياحكومة لأن الغابة نعمة ومسؤولية الجميع بدون غابة لا نساوي اي شيء…
ألف تحية وتقدير لرجال المطافي الذين قاموا بمجهودات جبارة وتضحيات من أجل سلامة سكان المجاورة لها..
الكل بذل المزيد من الجهود المبذولة لمواصلة اطفاء حريق الغابات والآن أتى دوركم ياحكومة ……..
بالفعل مبادرة إنسانية وطيبة من طرف الحكومة على الأقل التخفيف شيئا ما ومواساة الساكنة المجاورة الغابات ولكن يجب الدعم للجميع بدون استثناء..
يجب أن تعم الإستفادة للجميع المتضررين من هذا الحريق جزاكم الله خيرا..
إن السيد اخنوش رجل اعمال بامتياز وعقلاني ويسهر دائما للخير وحماية البيئة ومواطنيها نتمنى له المزيد والمزيد من العطاء والانجازات والمجهودات الجبارة والتضحيات المبذولة من طرفه لتحقيق أهداف إيجابية استراتيجية تستهدف الغابات وغيرها..
شكرآ لهذه الحكومة الجديدة التي تسعى إلى تحقيق اهداف تعود بالنفع على المتضررين من هذا الحريق.. نسأل الله تعالى اللطف بنا..
الكل مسؤول عن رعيته وهذا يعني أننا كلنا مسؤولون عن التضامن والمساعادات من حكومة والطبقة البورجوازية من أجل حماية بيئتنا وغاباتنا لأنها نعمة وهبها الله لنا …
إن هذه التدخلات من طرف الحكومة جاءت في وقتها المناسب للساكنة المتضررة من هذآ الحريق لهذا يجب ان تكون هناك المصداقية والشفافية وروح وطنية معنوية لاثبات وجود الحكومة بين الشعب المغربي…