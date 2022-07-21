الأمن الجزائري يوقف مدير المخابرات التونسية

هبة بريس _ متابعة

قالت مصادر إعلامية إن قوات الأمن الجزائرية أوقفت، الخميس، لزهر لونغو مدير المخابرات التونسية السابق خلال محاولة اجتيازه الحدود خلسة.

وأشارت إلى أنه تم تسليم لونغو للسلطات التونسية، حيث تلاحقه تهم قضائية تتعلق بقضية “شركة انستغالينغو” وما يُعرف بـ”الجهاز السري لحركة النهضة”.

ويُعتبر لونغو من الشخصيات المقربة من رئيس الحكومة السابق هشام المشيشي وحركة النهضة، وقد عُيّن ملحقا أمنيا في السفارة التونسية في باريس، كما شغل منصب مدير المخابرات العامة لأكثر من مرة، قبل أن يقيله الرئيس قيس سعيد العام الماضي

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