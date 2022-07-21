انتخاب دروبادي مورمو رئيسة لدولة الهند

هبة بريس - وكالات

تولت دروبادي مورمو اليوم الخميس، رئاسة الهند، لتصبح ثاني إمرأة تتولى رئاسة البلاد.

وأكدت وكالة “NDTV” الهندية، أن مرشحة التحالف الوطني الديمقراطي بقيادة حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم (حزب الشعب الهندي) دروبادي مورمو، أصبحت الرئيس الجديد الـ15 للهند.

وفقا لقناة المعهد الديمقراطي الوطني التلفزيونية، بالإشارة إلى بيانات لجنة الانتخابات، لا يزال فرز الأصوات مستمرا، لكن مورمو حصلت بالفعل على أكثر من 50% من إجمالي عدد الأصوات بعد ثلاث جولات من الفرز.

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