“فريدة من نوعها”.. رئيس الأركان الإسرائيلي يتحدث عن زيارته للمغرب

2022-07-21 / 17:23
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هبة بريس - وكالات

وصف رئيس الأركان الإسرائيلي أفيف كوخافي زيارته إلى المغرب بأنها “فريدة من نوعها”، وقال إنها “خير دليل على التحول التاريخي في المنطقة”.

جاء ذلك في ختام زيارة هي الأولى من نوعها للمسؤول العسكري الإسرائيلي إلى المغرب، وهي زيارة وصفها الجيش الإسرائيلي بأنها “تاريخية”.

وقال المتحدث باسم الجيش إن رئيس الأركان “وجّه دعوة إلى قادة القوات المسلحة الملكية المغربية لزيارة رسمية إلى إسرائيل”، وأضاف أن “تعزيز العلاقات مع القوات المسلحة المغربية يُعد جهدا إضافيا وبعدا مهما في دعم النشاط العملياتي في المنطقة”. كما يعزز مكانة جيش إسرائيل في المنطقة.

وأوضح المتحدث أن القادة العسكريين الذين التقاهم كوخافي رحبوا بالموافقة على خطة العمل المشتركة للعام 2023، ومشاركة مندوبين عن الجيش الإسرائيلي في مناورات الأسد الإفريقي الشهر الماضي، وقال إن “خطة العمل المشتركة تعبر عن الإمكانيات الهائلة للنشاطات المشتركة والعميقة والعابرة للأذرع والمؤسسات”.

ونقل المتحدث عن كوخافي أن تلك “الزيارة الفريدة من نوعها هي نتيجة تاريخ مشترك وصداقة راسخة ومستقبل مشرق” وأضاف أن “العلاقة العميقة والخاصة بين الدولتيْن ليست علاقة بين حكومتيْن وجيشين فحسب، بل علاقة بين أشخاص وعائلات وتقاليد”.

وقال كوخافي إن تلك الزيارة “تعتبر خير دليل على التحول التاريخي في المنطقة” وعلى دور الجيش الإسرائيلي “في خلق مستقبل من الشراكة”.

وذكر المتحدث أن كوخافي “أجرى نقاشا استراتيجيا بحضور قادة الأفرع والأسلحة”. كما شارك في “مراسم رسمية في ضريح الملك محمد الخامس وقبر الملك الحسن الثاني”.

وأضاف أنه زار “قاعدة بن جرير الجوية ليلتقي قائد القاعدة الكولونيل ميجور حسان محاور الذي استعرض التهديد الناتج عن الطائرات المسيرة بالإضافة إلى نشاطات سرب طائرات مقاتلة من نوع F-16.”.

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‫3 تعليقات

  1. Comment un groupe de subhumain rejeté s de tout le monde pour leurs manipulations
    Et qui sont faibles et peureux peuvent et t guarantir leurs existence par force

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