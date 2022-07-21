صفعة جديدة للانفصاليين.. الطوغو تفتح قنصلية عامة لها بالداخلة

هبة بريس

افتتحت جمهورية الطوغو، اليوم الخميس، قنصلية عامة لها بمدينة الداخلة، مؤكدة بذلك مرة أخرى دعمها المتواصل للوحدة الترابية للمملكة المغربية.

وترأس حفل تدشين هذه القنصلية العامة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، ونظيره الطوغولي السيد روبرت دوسي، وزير الشؤون الخارجية والاندماج الإفريقي والطوغوليين بالخارج.

وقد شهدت الأقاليم الجنوبية للمملكة دينامية دبلوماسية قوية تميزت بافتتاح قنصليات عامة لعدد من الدول الشقيقة والصديقة، بلغت إلى اليوم 26 قنصلية عامة 14 منها بمدينة الداخلة، و12 بمدينة العيون.

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