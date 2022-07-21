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جو بايدن

البيت الأبيض يعلن إصابة جو بايدن بفيروس كورونا

2022-07-21 / 16:01
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هبة بريس - وكالات

أعلن البيت الأبيض، اليوم الخميس، إصابة الرئيس الأمريكي جو بايدن بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، منوها بأنه يعاني من أعراض خفيفة وسيستمر في أداء عمله عن بعد رغم خضوعه للعزل.

وذكر البيت الأبيض، في بيان عبر موقعه الإلكتروني: “هذا الصباح، أثبتت الفحوصات إصابة الرئيس بايدن بـ”كوفيد-19″ رغم تطعيمه مرتين، وهو يعاني من أعراض خفيفة للغاية”.

وأضاف البيت الأبيض: “تماشيا مع إرشادات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، سيعزل بايدن في البيت الأبيض ويواصل تنفيذ جميع واجباته بشكل كامل خلال ذلك الوقت”.

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