التأشيرة الالكترونية.. بايتاس: الطلبات بلغت 4241 طلب وإسرائيل في المقدمة

هبة بريس - لبنى ابروك

كشف الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن عدد طلبات التأشيرة الالكترونية لزيارة المغرب، بلغت الى حدود اليوم 4241 طلبا، منها 540 طلب تأشيرة الكترونية سريعة.

وأضاف الوزير، في كلمته بالندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس، أنه تم منح 2385 تأشيرة الكترونية، كما أن عدد الطلبات غير المكتملة بلغ 795 طلبا، وعدد الطلبات قيد الدراسة 445 من بينها طلبان سريعان، أما الطلبات المرفوضة فقد بلغت 58 طلبا من بينها 21 طلبا سريعا.

وأضاف بايتاس، أن الدولة الاولى الراغبة في زيارة بلادنا عبر التإشيرة الالكترونية هي اسرائيل.

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