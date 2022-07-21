مهرجان “البيرة” في المغرب يخلق الجدل و يثير التساؤلات
أعرب العديد من رواد منصات التواصل الاجتماعي عن استنكارهم الشديد على إثر تنظيم مهرجان الجعة “البيرة” في نسخته الأولى بمدينة الدار البيضاء.
و اعتبر العديد من النشطاء أن تنظيم مهرجان خاص بالخمور في دولة إسلامية هو ضرب صارخ في القيم و المبادئ الأخلاقية التي يحث عليها ديننا الحنيف.
و تساءل البعض عن الهدف وراء تنظيم هذا المهرجان السنوي الذي يبيح شرب الخمر علنا و الذي في الأصل يعاقب عليه القانون المغربي.
و أعلنت الغرفة الألمانية للتجارة والصناعة المغربية عن تنظيم النسخة الأولى من مهرجان “البيرة” ببوسكورة بمدينة الدار البيضاء.
و حددت الغرفة المذكورة تاريخ انطلاق فعاليات النسخة الأولى من المهرجان في 28 من شهر أكتوبر المقبل تحت عنوان “Oktoberfest Casablanca”.
و الجدير بالذكر أن “أكتوبر فيست” أو مهرجان “البيرة” يعد من أقدم المهرجانات بألمانيا، حيث يتم الاحتفال به سنويا في ميونخ.
6 تعليقات
اللهما انا هادا منكر
اسكتوا ايها الارهابين ،اسكتوا ليها المتشددين،اسكتوا ايها الرجعين.
هل تبحتوا عن السجون،هل تبحتوا عن الملاحقات الامنية.هل تبحتون عن التهم الكيدية و الملفقة.
هههههههه….ههههعه..ههه
انه زماننا،نحن من نحكم و من نقرر،اسكتوا ليها العبيد..هههههه..هههه.ههه…
ادهبوا الى السعودية أن لم يعجبكم الحال،فالارض واسعة…..هههههه..هههه
اليوم خمر والغد أمر.هكذا هم الاعراب والعرب والمستعربون.هدموا المساجد وشيدوا لنا ( البيران ) والمواخير .حانات العار والذل والهوان.لصوص الوطن يفعلون ما يشاؤون.الاموال .النشاط.المخدرات. (نافق تجد 1000 مرافق.) شعب المرقا عمرو ما يرقا.
اللهم إن هذا منكر
اللهم إن هذا منكر
اللهم إن هذا منكر
للمعلق fadou.راه انت الذي ان يعجبك الحال ارض الله واسعة.ايها العنصري.هذه ارض اجدادنا الرجال.دافعوا عنها وسندافع عنها.ايها الرجعي المتخلف بالكراهية والعنصرية.يالي امعقدهم الدين. يالي القاو مشكل مع الدين يريت يخرج لنا اصحاب هاشتاخ لمقاطعة هذه الكحول.اصلا اي كحول سموم.الجعة كنا نشربها لكن لما تغير دوقها غيرنا افكارنا.بايباي الجعة خلنها لتلك الصنف المربي تربية كراهية الناس
سبب التخلف والفساد والكدب والاحتيال والفقر الموجود في المانيا هو شرب البيرة.