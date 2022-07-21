مهرجان “البيرة” في المغرب يخلق الجدل و يثير التساؤلات

نجلاء مزيان

أعرب العديد من رواد منصات التواصل الاجتماعي عن استنكارهم الشديد على إثر تنظيم مهرجان الجعة “البيرة” في نسخته الأولى بمدينة الدار البيضاء.

و اعتبر العديد من النشطاء أن تنظيم مهرجان خاص بالخمور في دولة إسلامية هو ضرب صارخ في القيم و المبادئ الأخلاقية التي يحث عليها ديننا الحنيف.

و تساءل البعض عن الهدف وراء تنظيم هذا المهرجان السنوي الذي يبيح شرب الخمر علنا و الذي في الأصل يعاقب عليه القانون المغربي.

و أعلنت الغرفة الألمانية للتجارة والصناعة المغربية عن تنظيم النسخة الأولى من مهرجان “البيرة” ببوسكورة بمدينة الدار البيضاء.

و حددت الغرفة المذكورة تاريخ انطلاق فعاليات النسخة الأولى من المهرجان في 28 من شهر أكتوبر المقبل تحت عنوان “Oktoberfest Casablanca”.

و الجدير بالذكر أن “أكتوبر فيست” أو مهرجان “البيرة” يعد من أقدم المهرجانات بألمانيا، حيث يتم الاحتفال به سنويا في ميونخ.

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