الحكومة: “مداخيل الضرائب ارتفعت ب1.3 مليار درهم لكن دعم مهنيي النقل تجاوز الملياري درهما”

هبة بريس - الرباط

كشف الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن استهلاك المحروقات تزايد ب3% مقارنة مع السنة الماضية.

وقال بابتاس في كلمته بالندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس، “غادي تقال بلي الحكومة عندها مداخيل من القيمة المضافة.. صحيح مداخيل القيمة المضافة أي الضرائب، ارتفعت ب1.3 مليار درهم، لكن الحكومة قدمت دعما للمهنيين بأزيد من ملياري درهم”.

وأضاف بايتاس، أن مساس بهذه العملية سيؤدي في اختلال في التوازنات المالية وتوقيف للاستثمارات التي تقوم بها بلادنا في مختلف الملفات.

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